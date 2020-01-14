250 kardeş belediye bugün bir araya geliyor

Osman Nuri CERİT

Başkan Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantıda, 250’yi aşkın AK Partili belediye başkanı bir araya gelecek. 100’e yakın durumu iyi olan büyükşehir, il ve ilçe belediyesi teknik elemandan projeye, araç takviyesinden ve gerektiğinde maddi desteğe kadar her konuda maddi durumu yetersiz olan yaklaşık 145 belediyeye destek olacak.

