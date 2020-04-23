'23 Nisan 1920 ruhu en büyük emanetimizdir'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “23 Nisan 1920, 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' diyerek bağımsızlığımızı ve milli iradenin hakimiyetini dünyaya ilan ettiğimiz tarihtir.” dedi.

BAĞIMSIZLIK SEMBOLÜ



“Maziden atiye uzanan şanlı tarihimizin en önemli sembollerinden biri olan TBMM, 100 yıldır olduğu gibi ilelebet milli iradenin, millet egemenliğinin, demokrasinin ve bağımsızlığımızın tecelligahı olmaya devam edecektir. Tarihimizde bir dönüm noktası olan 23 Nisan’ın Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından bayram olarak çocuklara armağan edilmesi, milletimizin çocuklarımıza olan inancının bir sembolü olmuştur. Türkiye, çocuklarımızın ve gençlerimizin omuzlarında yükselecek, onların dinamizmi ve coşkusuyla 2023 ve 2071 hedeflerine ulaşacaktır. 23 Nisan 1920 ruhu, bağımsızlık azmimiz ve kararlılığımız, birlik ve beraberliğimize olan inancımız gelecek nesillere aktaracağımız en büyük emanetimizdir.”