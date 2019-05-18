'23 Haziran hükümet seçimi değil'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde gençlerle iftarda bir araya geldi. İftar sonrası gençlerle sohbet edip sorularını yanıtlayan Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu. İstanbul seçimlerinin iptalini değerlendiren Erdoğan, "29 binden 13 bine oy düşüyor. Burada bir hırsızlık var. Nitekim 1963'de seçime şaibe karıştığı için iptal edildi, onların döneminde. Şimdi şaibe çok çok büyük, itirazlarımız yapıldı. YSK bunun iptaline karar verdi. CHP'nin başındakiler hepsi YSK'ya methiyeler döşenirken ne zamanki iptal kararı verildi bu defa aman yarabbim neler söylediler? Çete mi demediler! YSK kararını verdi. Pazartesi beklenen o ki gerekçeli karar da açıklanacak. Büyükçekmece'ye, Maltepe'ye itiraz oldu. Oralarla ilgili olarak reddedildi. Bizler kalkıp niye reddedildi, burada çete var demedik. Başımız gözümüz üstüne dedik, kabul ettik. Ben inanıyorum ki, İstanbullu hemşehrilerim bunun gereğini yapacaktır" dedi. Erdoğan, "İstanbul'da 39 belediyenin 25 tanesi partimdedir, AK Parti'dedir. Meclisin kahir ekseriyeti bizim meclis üyelerimizden oluşmaktadır. Dolayısıyla bu dayanışma, İstanbul'a olan hizmeti daha da hızlandıracaktır, daha da artıracaktır" diye konuştu.

FAİZDE İYİ DEĞİLİZ

Başkan Erdoğan, 23 Haziran'da bir belediye seçimine gidildiğini ifade ederek, "Bu bir hükümet seçimi değil, bir kabine seçimi değil, bir başkanlık seçimi değil" ifadelerini kullandı. Erdoğan "Son seçim öncesinde Batı, ülkemize kur faiz enflasyon üzerinden çok ciddi baskılar uygulamaya kalktı. Tabii enflasyonda bir tırmanış söz konusu oldu. Ondan sonra faizle bu devam etti. Şu anda biz faizde iyi değiliz ama enflasyon yavaş yavaş inişe doğru geçmiş vaziyette" değerlendirmesini yaptı. Erdoğan: "Ben inanıyorum ki 2023'e kadar çok şey, çok daha farklı bir şekilde yoluna girecek, inşallah düzene girecek ve Cumhur İttifakı olarak bu ittifakımız güçlendikçe de inşallah çok daha seri, çok daha güzel adımları atacağız."

Generalliğe kadar gidebilir

Yeni askerlik sistemini anlatan Başkan Erdoğan, "5 ay kıta diyoruz, burada belli bir harçlık ödeniyor. O 5 aydan sonra kendisi terhis olabiliyor. Yedek astsubaylıkta ise 2 ay temel sınıf eğitimi, bu da harçlıklı. Ardından 10 ay da kıta hizmeti var. Burada da isterse terhis olur, devam etme şansı var. Buradan astsubaylığa, oradan subaylığa geçebilir. Gerçekten başarıyla verirse, generalliğe kadar gidebilir" dedi.

19 Mayıs mesajı: Yaşasın bağımsız Türkiye

Başkan Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Mesaja, "Yaşasın özgür, bağımsız ve güçlü Türkiye" ifadeleriyle başlayan Erdoğan, gençlere hitaben şu ifadeleri kullandı: "Özgürlüğümüzün, bağımsızlığımızın, egemenliğimizin ve Cumhuriyetimizin teminatı aziz Türk gençliği… 19 Mayıs, 100 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak Milli Mücadelemizi fiili olarak başlattığı gündür. 19 Mayıs, bu milletin yeniden dirilişidir. Sevgili gençler... Dün olduğu gibi bugün de özgürlük ve bağımsızlığımıza kast eden ihanet ve şer odaklarına karşı bu ülkeyi siz koruyacaksınız. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk, bu ülkeyi ve bu ülkenin geleceğini sizlere emanet etti. Ülkemizi yeni ufuklara sizin fikirleriniz, sizin buluşlarınız, sizin düşünceleriniz, sizin azim ve kararlılığınız taşıyacak. Omuzlarınızdaki bu yükün ağırlığını ve sorumluluğunu asla unutmayın. Biz size inanıyoruz. Haydi, el ele gönül gönüle vererek ülkemizi daha ileri taşıyalım. Bu vesileyle Atatürk ve silah arkadaşlarını bir kez daha saygıyla anıyor, başta siz gençlerimiz olmak üzere aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum."