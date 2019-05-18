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  3. 19 Mayıs için Piri Reis'le Samsun'a

19 Mayıs için Piri Reis'le Samsun'a

19 Mayıs için Piri Reis'le Samsun'a

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 100’üncü yılı nedeniyle Piri Reis Üniversitesi Gemisi, İstanbul’dan Samsun’a tarihi bir yolculuğa çıktı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde 81 şehir ile KKTC, Almanya, Fransa, Avusturya, Hollanda, Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Kazakistan’dan gelen 182 temsilci genç ve 70 başarılı sporcu, İstanbul’dan Samsun’a Piri Reis Üniversitesi Gemisi ile çıkış yaptı.  Üç gün sürecek yolculukta milli mücadele dönemiyle ilgili söyleşiler yapılacak. 19 Mayıs’ta Samsun Port’a ulaşacak gemiyi Başkan Erdoğan karşılayacak. Gençler, illerinden ve ülkelerinden getirdikleri toprakları ve Türk bayrağını Erdoğan’a takdim edecek. 

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