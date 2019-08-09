18'inci yılda kuruluş ruhu güçlenecek

Osman Nuri CERİT

AK Parti’nin 18’inci yıldönümünde ise kurulduğu ilk günün ruhuna vurgu yapılarak, AK kadrolar yeniden bir araya getirilecek. Davaya bağlı kalan fakat çeşitli nedenlerle kırgınlık yaşayan kadroların gönlü alınacak. Yıldönümü etkinliklerinin Kurban Bayramı tatiline denk gelmesi nedeniyle Genel Merkez tarafından organize edilecek olan kutlama etkinliğinin tatil sonrasında yapılması planlanırken, parti teşkilatlarında kutlama programları düzenlenecek. Etkinlikler kapsamında AK Parti’nin 18 yılda kat ettiği mesafe de anımsatılacak.