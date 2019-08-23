18'inci yılda kuruluş ruhu güçlenecek 

Osman Nuri CERİT / ANKARA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, etkinlikte yapacağı konuşmada kurucusu ve lideri olduğu AK Parti’nin 18’inci yıl mesajını verecek. Kutlamalarda, 14 Ağustos’ta 2001’de kurulan partinin kuruluş ilkeleri yeniden anımsatılacak. Kutlamalarda AK Parti’nin18’inci yıl için hazırlanan “18’inci Yıl Marşı” da ilk kez çalınacak. AK Parti’nin kuruluş tarihi olan 18 Ağustos 2001 günü doğanlar arasından seçilen 18 genç de, etkinliğe katılacak. Partiye hizmet etmiş isimler de unutulmayacak.

