1.7 milyon lira verdiği danışmanı unutmuş!

İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde ‘Danışmanlığını yapan’ FETÖ’nün Belediyeler İmamı Erkan Karaarslan için “O vatandaş benim danışmanım değil” dedi. Oysa İmamoğlu, Karaarslan’a “Danışmanlık” hizmeti için belediye kasasından 1 milyon 754 bin lira ödemişti.

İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde, 15 Temmuz darbe girişiminden iki ay önce Karaarslan’ın E-Yöntem Danışmanlık şirketiyle sözleşme imzalamıştı.

7 AY ÇALIŞTILAR

Beylikdüzü Belediyesi’nin 26 Mayıs 2016 - 31 Aralık 2016 tarihleri arasında “Gelirlerin artırılması için eylem planı oluşturulması” başlığıyla yaptığı ihaleyi 1 milyon 754 bin lirayla Karaarslan’ın şirketi kazanmış ve Karaarslan, Beylikdüzü Belediyesi’ne 7 aylık danışmanlık hizmeti vermişti.

KENDİ DUYURMUŞTU

Üstelik İmamoğlu sosyal medyadan Karaarslan’la birlikte fotoğrafını paylaşıp “Gelecek planlaması konusunda verimli bir toplantı yaptık” mesajı yazmıştı. Karaarslan’ın belediye ve kamu kurumlarına ‘Danışmanlık’ adı altında eğitim verdiği ‘E-Yöntem Eğitim ve Danışmanlık’ şirketi daha sonra kapatılmıştı. İTO kayıtlarına göre 2012’de kurulan şirketin tek

Yönetim Kurulu Üyesi Karaarslan’dı.

“O VATANDAŞ DANIŞMANIM DEĞİL” DEDİ

İmamoğlu, Karaarslan’la fotoğrafını Twitter hesabından paylaşıp “Gelecek planlaması yaptık” mesajı yazmıştı.

AVCILAR VE SARIYER DE‘İMAM’A PARA ÖDEMİŞTİ

FETÖ’nün Belediyeler İmamı Erkan Karaarslan, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra bile CHP’li belediyelerle sözleşme imzalamıştı. CHP’li Avcılar Belediyesi’nin 2 milyon 750 bin TL’lik “Mali Danışmanlık” ihalesini de, Karaarslan’ın şirketi kazanmış, firmayla 19 Temmuz’da 8 aylık sözleşme imzalanmıştı. Karaarslan, CHP’li Sarıyer Belediyesi’nden de, 15 Temmuz darbe girişiminden 13 gün sonra 1 milyon 900 bin TL’lik ihale almıştı. Karaarslan, Mersin’deki FETÖ soruşturmasında tutuklanmıştı.