15 Temmuz'da herkesi Yeşilköy'e bekliyorum

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter’dan 15 Temmuz’a ilişkin bir paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 15 Temmuz gecesi yaşananlarla ilgili hazırlanan 2 dakika 20 saniyelik bir videoya da paylaşımında yer veren Erdoğan, şunları kaydetti: “Şehitlerimizin aziz hatıralarına ve kanlarıyla müşerref kıldıkları bu topraklara sahip çıkmaya devam edeceğiz. 15 Temmuz’u unutmayacağız, unutturmayacağız.”

ŞEHİTLERİMİZİ ANIYORUZ

Başkan Erdoğan, dün cuma namazını Büyük Çamlıca Camii’nde kıldı. Erdoğan, cami çıkışında kendisini bekleyen vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, “Cumanız mübarek olsun. Şehitlerimize rahmet diliyorum. Sizleri 15 Temmuz gecesi Yeşilköy’e bekliyorum. Allah bizlere de şehitlerimizle anılmayı nasip etsin” dedi.