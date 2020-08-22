130 yıllık hayal gerçek oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, heyecanla beklenen müjdeyi Dolmabahçe’de millete sesleniş konuşmasıyla açıkladı. Erdoğan, “Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz’de gerçekleştirdi. 20 Temmuz’da başlayan Fatih sondaj gemimiz Tuna-1’deki sondajında hamd olsun 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetmiş durumda. Hedefimiz, 2023 yılında Karadeniz gazını milletimizin kullanımına sunmaktır. İnşallah benzer bir müjdeli haberi Akdeniz’den de bekliyoruz” dedi. Başkan Erdoğan şunları söyledi:

Doğalgaz keşfi Türkiye'yi nasıl zenginleştirecek?

RABBİM BİZE KAPI AÇTI



“Biz hep önce insan dedik, önce dostluk-kardeşlik dedik. Hep önce mazlumlar ve mağdurlar dedik. Önce hak, hukuk, adalet dedik. İnsanlık bizde petrol onlarda kalmış olabilir, işte Rabbim bize bambaşka bir yerde görülmedik zenginlikte bir kapı açtı. Yarın benzer kapılar başka yerlerde de önümüze açılacaktır.”

YERLİ VE MİLLİ ÇALIŞMA



“Yüzlerce milyon dolarlık arama faaliyetleri sonunda üç beş sayfalık rapor dışında hiçbir şey geçmedi. Kimsenin günahını almıyoruz. Belki de gerçekten aradılar, ama bulamadılar. Ama sonunda biz bu şekilde yürüyemeyeceğimizi gördük. Bu tür çalışmaların kiralama yöntemiyle değil, doğrudan milli kuruluşlarımız aracılığıyla yürütülmesini kararlaştırdık. Ülkemizin milli enerji ve maden politikasını 2017’de yeni baştan belirledik.”

Fatih gemimizi Boğaz’dan uğurladığım günü hatırlıyorum. Ve o uğurlayışımızla birlikte hamd olsun neticeye de keşfe de ulaşmış olduk. İstanbul’un fethinin yıl dönümünde Karadeniz’e uğurladığımız Fatih sondaj gemimiz hepimizi gururlandırdı. Daha önce Tuna-1 diye adlandırılan bu alanı Sakarya Gaz Sahası olarak isimlendirdiğimiz bu alanda gereken tüm test, analiz ve mühendislik çalışmaları tamamlandı.”

Başkan Erdoğan İstanbul’un fetih yıldönümünde Fatih sondaj gemisini böyle uğurlamıştı.

DEVAMI DA GELECEK



“Kuyudan elde edilen veriler aynı bölgede yeni doğal gaz keşiflerinin kuvvetle muhtemel olduğuna işaret ediyor. Bu rezerv çok daha büyük bir kaynağın sadece bir parçasıdır. İnşallah devamı da en kısa sürede gelecek. Yıllarca enerjide dışa bağımlılığın maddi ve manevi sıkıntılarını çekmiş bir ülke olarak artık geleceğimize daha güvenle bakacağımıza inanıyoruz.”

AKDENİZ HIZ KAZANACAK



“Bunca yıl sabırla, ilmek ilmek yürüttüğümüz çalışmaların ilk ve en büyük meyvesini almış oluyoruz. Fatih ve Yavuz gemilerimiz vasıtasıyla Akdeniz ve Karadeniz’de 9 derin deniz sondajı gerçekleştirdik. Nihayet son sondajda milletimize beklediği müjdeyi verme şerefine nail olduk. İnşallah benzer bir müjdeli haberi Akdeniz’den de bekliyoruz. Şu anda bakımda olan Kanuni’nin de yılsonunda devreye girmesiyle Akdeniz’deki faaliyetlerimize hız vereceğiz.”

“Sakarya Gaz Sahası” adı verilen alan Zonguldak’ın 150 km. açığında yer alıyor.

BULANLAR ARAYANLARDIR



“Keşifler için söylenen o güzel sözü; sondaj faaliyetlerimize uyarlayarak tekrarlamak istiyorum. Her arayan bulamaz ama bulanlar arayanlardır. Biz de arayacağız ve inşallah bulacağız. Sakarya Gaz Sahası’yla ‘Bismillah’ dedik. Allah’ın izniyle devamı da gelecek. Sadece denizlerde değil, kendi topraklarımızdaki aramaları da daha sıkı ve bilinçli şekilde yürütüyoruz.”

Erdoğan, cuma namazını Eyüp Sultan Camisi’nde kıldı. Erdoğan, Eyüp Sultan türbesini de ziyaret ederek burada dua etti.

NE DOĞU NE BATI, EKSENİMİZ TÜRKİYE



Fatih gemisinde, Enerji Bakanı Dönmez’le birlikte açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Artık ne Doğu ne Batı. Yeni eksen Türkiye. Makus talihimizi tarihe gömüyoruz” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile birlikte Fatih gemisindeydi. Burada açıklamalarda bulunan Albayrak, “Ülkemizin makûs talihini tarihe gömdüğümüz büyük bir zafere imza attık. Artık ne Doğu ne Batı yeni eksen Türkiye” dedi. Bakan Albayrak şunları söyledi: “Bugün burada gemideki arkadaşlarla da teknik süreci değerlendirdikten sonra şunu ifade edebilirim ki, mevcut keşif ve potansiyelle birlikte inşallah ülkemizin gündeminden cari açık konusunu artık kaldırdığımız; çünkü ortalama 40 milyar dolarlık enerji ithalatı yapan bir ülke Türkiye. Bugün potansiyelle birlikte cari açığı değil, cari fazlayı, döviz fazlasını konuşacağımız yeni bir dönemin başladığını şu son saat içerisindeki bilgilendirmelerle görmüş oldum.”

DOKUZUNCU SONDAJDA DOĞALGAZI BULDUK



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Sakarya” adı verilen sahada araştırma başlamadan önce Bakan Albayrak’la aralarında geçen diyalogu aktardı. Dönmez, “Fatih sondaj gemisini 2018’de Antalya’ya göndermeden önce şöyle bir diyalog gerçekleşmişti aramızda. ‘Desteğiniz bizim için çok önemli. İngiltere 150’inci denemede buldu, Norveç 30’uncu denemede buldu’ deyince, “Bizim o kadar vaktimiz yok, elini çabuk tut Fatih” demiştiniz. Bugün burası dokuzuncu derin deniz sondajımız. Rabbimize hamd ediyorum, bizi bu güzel keşifle buluşturdu.”

BİN METRE DAHA DERİNE İNİLECEK



Enerji Bakanı Dönmez yapılan çalışmayla ilgili şu bilgileri verdi: “Bu bölgedeki sismik çalışmalara 14 ay önce Batı Karadeniz Sakarya Gaz Sahası bölgesinde başladık. 2 bin kilometrelik alanın adeta röntgen filmini çektik. İki tane önemli gaz kaynağı adını verdiğimiz rezervi kestik. Burada işlemimiz henüz bitmedi. Yaklaşık 1000 metrelik daha derine ineceğiz. Sismik veriler bize aşağıda iki katmanın daha olduğunu, dolayısıyla kuvvetle muhtemel inşallah oralarda da gaz kaynağına ulaşacağımızı gösteriyor.”

KALİTELİ REZERV

“Çalışmalar netleşiyor. Yapılan test ve analizlerden sonra gazın kalitesi de son derece iyi görünüyor. Maliyet açısından son derece olumlu yansıyacak. 6 bin kilometrekare daha sismik çalışma yapacağız bu bölgede. Arkadaşlarımız son derece umutlu.”

BASKI GÖREN UZMANLAR VATANDAŞ OLDU



Bakan Dönmez Batılı ülkelerden gelen baskılarla ilgili önemli bilgiler verdi: “Bu süre içerisinde Türkiye Petrolleri çalışanlarına da, çeşitli baskılar uygulandı. Bunlardan iki tanesi AB vatandaşıydı, ailelerine baskı yaptılar. Bu çalışanlarımız bize gelerek ‘biz burada mutluyuz. Biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak istiyoruz’ dediler. Ve şu anda o iki çalışanımız, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bizlerle birlikte omuz omuza çalışıyor.”

TARİHİ DÖNÜM NOKTASI



TBMM Başkanı Mustafa Şentop, doğalgaz keşfiyle ilgili, “Milletimiz için tarihi bir dönüm noktası” dedi.

BİR RÜYA GERÇEK OLDU



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Müjdeler olsun, bugün büyük Türkiye için önemli bir gün. Bir rüya gerçek oluyor “ ifadelerini kullandı.

BÜYÜK BİR ADIM ATILDI



İletişim Başkanı Fahrettin Altun “Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde hızla yürüdüğümüz güçlü ve tam bağımsız Türkiye yolunda bugün büyük bir adıma şahitlik ediyoruz’’ dedi.

DOSTLARIMIZ SEVİNSİN



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Yeni müjde, stratejik gücümüze güç katacak. Milletimize hayırlı olsun. Dostlarımız sevinsin” dedi.

MOTİVASYON OLACAK



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca “Dönüm noktası milli projede emeği olan kadroları kutluyoruz. Bu gelişme, verdiği heyecanla, halkımıza salgına karşı da motivasyon olacak. ’’ dedi.