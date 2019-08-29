10 bin basın kartı verildi, yeni toplantı eylül ayında

Altun, bugüne kadar yaklaşık 10 bin basın mensubuna yeni basın kartlarının dağıtıldığını belirterek, “Basın Kartı Birimi, yenileme, kayıp, yıpranma, mesleğe geri dönme ya da kart bilgilerinde değişiklik gibi farklı kategorilerdeki diğer başvuruların değerlendirmelerinin de yakın bir zamanda tamamlanması için gayretli bir çalışma içerisindedir. Yeni reformların önünü açacağız” dedi. Basın Kartı Komisyonu’nun ilk toplantısını temmuzda yaptığını hatırlatan Altun, komisyonun bir sonraki toplantısının eylülde gerçekleştirilmesinin planladığını ifade etti.