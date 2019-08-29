Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8273
  • 6,4558
  • 286.996
  • 95908.4
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Siyaset
    3. >
  3. 10 bin basın kartı verildi, yeni toplantı eylül ayında

10 bin basın kartı verildi, yeni toplantı eylül ayında

10 bin basın kartı verildi, yeni toplantı eylül ayında

İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Basın Kartı Yönetmeliği ve Komisyonu hakkındaki iddialara yanıt verdi.

Altun, bugüne kadar yaklaşık 10 bin basın mensubuna yeni basın kartlarının dağıtıldığını belirterek, “Basın Kartı Birimi, yenileme, kayıp, yıpranma, mesleğe geri dönme ya da kart bilgilerinde değişiklik gibi farklı kategorilerdeki diğer başvuruların değerlendirmelerinin de yakın bir zamanda tamamlanması için gayretli bir çalışma içerisindedir. Yeni reformların önünü açacağız” dedi. Basın Kartı Komisyonu’nun ilk toplantısını temmuzda yaptığını hatırlatan Altun, komisyonun bir sonraki toplantısının eylülde gerçekleştirilmesinin planladığını ifade etti.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Saray düğünü gibi kına
Mahmut Tuncer isyan etti! 'Öldü' söylentisine sert tepki
Kenan Doğulu sürprizi!
'İnşallah telli duvaklı gelin olurum'
'Sen gülünce her şey güzel...'
<p>Oklohoma’da yayın yapan Koco TV’de canlı olarak yayınlanan haber programında, Alex Hausden isimli

Canlı Yayında Tepki Çeken Benzetme! Ağlayarak Özür Diledi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

PKK'ya yönelik Kıran-2 Operasyonu

İstanbul'u hiç böyle görmediniz