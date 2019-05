1 yıl askerlik yapana maaş

Emin PAZARCI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yazılı ve görsel basının Ankara temsilcileri ile düzenlediği iftar yemeğinde, bedelli askerlik düzenlemesinden S-400 Füze Savunma Sistemi ve F-35 Müşterek Savaş Uçağı Projesine gündeme ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Akar’ın açıklamaları özetle şöyle:

BEDEL 30 BİN TL

Hem Silahlı Kuvvetler'in hem gençlerin ihtiyacını karşılamak bakamından en optimal çözümün 30 bin lira civarında olması gerektiği ortaya çıktı.

TEK SEFERDE ÖDENECEK

30 bin TL bedel, asteğmenlerin altı maaşına karşılık geliyor. Dövizle askerlik ise bunun avro karşılığı olacak. Bu bedel tek seferde ödenecek ve asteğmen maaş artışları dikkate alınarak her yıl yeniden belirlenecek.

HER YIL 145 BİN KİŞİ

Yapılan hesaplamalar sonucu bir yılda 145 bin kişinin bedelli askerlik yapabilmesi mümkün. 145 binden fazla bedelli başvurusu olursa kura çekilecek.

ASKERLİK ALTI AY

Bedelli dışındaki yükümlüler bir aylık temel eğitimden sonra kıtalara gidecekler ve 5 ay daha görev yapacaklar. Temel askerlik eğitimi ile 6 ay bittikten sonra ihtiyaç ve isteğin yanı sıra kadroya göre buradakilere ‘İkinci bir altı ay er olarak maaşlı görev yapmak istiyor musun’ diyeceğiz.

GENERALLİK İMKÂNI

Gençler okul, bedeni performans, sicil gibi gerekli kriterleri sağlarsa belli bir kontenjan dâhilinde bir sınavı müteakip astsubay olabilecekler. Astsubaylıktan belli bir süre geçtikten sonra belirlenen kriterleri sağlayanlar da subay olabilecek. Er olarak başlayacak, subay olacak belki de general olacak.

ASKERE ERKEN TERHİS

Yeni sisteme ilişkin çalışmaları en kısa sürede tamamlayıp bir an önce yasalaşmasını hedefliyoruz. İnşallah Ramazan Bayramı öncesi yasalaşır. Sistemin kanunlaşmasıyla birlikte silahaltında olan ve altı ayını tamamlamış askerlerimizin terhisi de söz konusu olabilir.

S-400, F-35'E ENGEL DEĞİL

Milli Savunma Bakanı Akar, S-400 sistemleri ve F-35 uçak alımının birbiriyle ilişkisi olmadığını belirterek, “Türkiye’nin S-400 tedarikinin, F-35 müşterek savaş uçağı projesine bağlanmaya çalışılmasını anlamakta zorlanıyorum. F-35 ortaklık protokolünün herhangi bir yerinde ‘Ortaklardan biri S-400 alırsa ortaklıktan çıkarılır’ diye bir madde var mı? Ortak üretim çerçevesinde bize sipariş verilen malzemeler var. Bu malzemeleri de zamanında aksaksız ve eksiksiz olarak üreten ülke.

S-400’DE ERTELEME YOK

ABD’nin Türkiye’ye, Rus yapımı S-400 hava savunma sistemi alımından vazgeçerek ABD yapımı Patriot sistemlerinin alımı yönünde karar vermesi için iki haftalık süre verdiği öne sürüldü. CHBC televizyonunun iddiasının sorulduğu Akar, “ABD, Türkiye’den S-400 alımını ertelemesini talep etti mi” diye sorulması üzerine, “Bunlar birbirinden bağımsız, münferit olaylar değil. Konuşmalar, görüşmeler içinde benzer şeyler oluyor. Bizim cevabımız bu konuda biz anlaşmayı, sözleşmeyi yaptık, Rusya ile gayet iyi ilişkilerimiz var bu çerçevede bu alım işlemleri devam ediyor. Biz diyoruz ki ‘S-400 done deal’ (Anlaşma, işlem bitti), onlar ise ‘no deal is a done deal’ (Hiçbir anlaşma bitmiş değildir) diyorlar” ifadelerini kullandı.

AKŞAM Ankara temsilcisi Emin Pazarcı, Hulusi Akar'la bir araya geldi.