Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6776
  • 6,2271
  • 271.964
  • 105152
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Siyaset
    3. >
  3. 1 milyon sığınmacı için güvenli kentler

1 milyon sığınmacı için güvenli kentler

1 milyon sığınmacı için güvenli kentler

Başkan Erdoğan’ın BM’de önerdiği güvenli bölge, 3 milyon Suriyelinin yerleşebileceği alanı işaret ediyor. Plana göre 5 bin nüfuslu 140 adet köy ile 30 bin nüfuslu 10 ilçeden oluşan yerleşim alanı oluşturulacak. 

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın BM Genel Kurulu’nda tarif ettiği güvenli bölge, Türkiye sınırı boyunca 480 kilometrelik hattı kapsıyor. 30 kilometre derinlikteki alan, Cerablus, Münbiç, Aynularab (Kobani), Tel Abyad, Suluk, Rasulayn, Dırbasiye, Amude, Kamışlı ve Malikiyye yerleşimlerini içine alıyor. 

Plana göre Suriye’nin kuzeyinde, 5 bin nüfuslu 140 adet köy ile 30 bin nüfuslu 10 ilçeden oluşan yerleşim alanı oluşturulacak. 

1 MİLYON SURİYELİ YERLEŞECEK 

Plana göre, Suriye’nin kuzeyinde Türkiye sınırında oluşturulacak güvenli bölgede 1 milyon Suriyeli nüfusun yerleştirileceği 5 bin nüfuslu 140 adet köy ile 30 bin nüfuslu 10 ilçeden oluşan yerleşim alanı oluşturulacak. 

100’ER METREKARE 3+1 EV 

Köylerin her birinde 350 metrekare parsel büyüklüğüne oturan 100 metrekare 3+1 ev ile ahırdan oluşan bin konut, 2 cami, 16 derslikli 2 okul, 1 gençlik merkezi ve kapalı spor salonu ile yönetim merkezi projelendirilecek.

CAMİ, OKUL, STAT, HASTANE 

İlçelerin her birinde otalama 100 metrekare 3+1 ve 2+1 konutlardan oluşan 6 bin konut, 1 merkez cami, 10 mahalle camii, 16 derslikli 8 okul, 1 lise, 2 kapalı spor salonu, 5 gençlik merkezi, 1 küçük stat, 4 mahalle ölçekli futbol sahası, sosyal tesisler ile 8 ilçede 10 yataklı, 2 ilçede 200 yataklı hastane, küçük sanayi sitesi, üniversite ve yerleşimlerin ihtiyacı olan teknik altyapı gereksinimlerini karşılayacak yapılar projelendirilecek. 

200 BİN KONUT

Her bir köyde bin konut, 140 köyde 140 bin konut. Her bir  ilçede 6 bin konut, 10 ilçede 60 bin konut olmak üzere toplam  200 bin konut yabancı fonlarla oluşturulacak. 1 milyon kişilik  yerleşimin inşaat maliyeti yaklaşık 150 milyar 965 milyon 400  bin lira tutuyor. Yerleştirilecek nüfusun 2 milyon olması  halinde maliyet de bu oranda artacak. 

1 DÖNÜM TARIM ARAZİSİ STAT, HASTANE 

Köylerde her haneye 1 dönüm tarım yapılabilecek arazi verilecek. 1 köy yerleşimi için 590 bin metrekare, 140 köy için 82.6 milyon metrekare, 1 ilçe için 1 milyon metrekare, 10 ilçe için 10 milyon metrekare, toplamda 92.6 milyon metrekare arazi büyüklüğüne ihtiyaç duyuluyor. 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Yüzde 40 işitme kaybı olduğu ortaya çıktı
Düğünden sonra ilk işi bu oldu!
Deprem sonrası paylaşımı tepki topladı
Serdar Ortaç boşanma konusunda haklı çıktı
Kurşun dizisinin yayın tarihi belli oldu
<p>İstanbul´da dün yaşanan depremin ardından İstanbul Boğazı´nda çekilen çamur görüntüleri merak uya

İstanbul´da Merak Uyandıran Görüntü

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Dünyanın ortasında kayıp kıta bulundu

Şehirleri güzelleştiren tasarımlar