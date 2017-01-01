- Türk Telekom 5G teknolojilerine hazır olduğunu gösterdi
- Turkcell'den son 10 yılın rekor büyümesi
- General Electric'in net kar ve geliri azaldı
- Turkcell T80 ve T VR'la 3. boyuta yolculuk
- 2020'de Arçelik'in enerjisi %100 'yenilenebilir' olacak
- Vodafone ve Sony'den 'Akıl Almaz Değişim'
- Yüzde 50 daha avantajlı olacak
- VakıfBank, ikinci Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayımladı
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- TP Petrol Dağıtım AŞ'ye 3 üst düzey atama
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Dünya devinin en yeni modelini Trump tanıttı
Boeing, ABD Başkanı Donald Trump'ın katıldığı lansman ile yeni Boeing 787-10 Dreamliner yolcu uçağını görücüye çıkardı. tanıtımını gerçekleştirdi.
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Turkcell'den köylere 4,5G hizmeti
Turkcell Genel Müdürü Terzioğlu, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile imzalanan sözleşmesi ile ülkenin en ücra köylerine de 4,5G hizmeti götürüleceğini söyledi.
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Yıldız Holding'ten 'Şok' atılım!
Yıldız Holding, 2017 yılında Şok ile birlikte 5.000 kişiye daha istihdam sağlayacak
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5G’de yerli üretim atağı
Yerli 5G teknolojileri geliştirmek için çalışmalarına devam eden Turkcell, Türkiye’nin en iyi üniversitelerinden biri olan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ile işbirliğine gitti. Yapılan anlaşma çerçevesinde, Türkiye’nin 5G teknolojisinde üretici ülke haline getirilmesi için Turkcell ile İTÜ araştırma-geliştirme ve eğitim alanlarında ortak çalışmalar yürütecek.
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Maasfeh: Türkiye her zaman gelecek vadediyor
Suudi Arabistan merkezli Al Qemam Grubu'na bağlı Akzirve Gayrimenkul & Yatırım'ın Üst Yöneticisi (CEO) İbrahim Maasfeh, Türkiye'nin, kendilerine her zaman gelecek vaat eden bir pazar olduğunu belirterek, "25 yıllık süreçte yatırım kararlılığımızdan hiç tereddüt etmedik ve yatırımlarımızı aralıksız sürdürdük." dedi.
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114. restoranını Çorum’da açtı
Türkiye’nin en yaygın restoran zinciri olan Baydöner, Çorum AHL Park AVM içerisindeki restoranı ile Çorum’lu dönerseverlerle buluştu. Restoran Çorum’daki ilk şube olma özelliğini taşıyor.
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Vestel'e 8 milyon lira ceza
Rekabet Kurulu Vestel Elektronik'in %100 bağlı ortağı olduğu Vestel Ticaret'e 8 milyon TL ceza verdi.
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Turkcell tüm zamanların rekorunu kırdı
Turkcell 2016’nın ilk 9 ayında gelir ve FAVÖK’te tüm zamanların en yüksek sonuçlarına ulaştı. 3. çeyrekte gelirlerini yüzde 8,8 arttırarak 3 milyar 658 milyon liraya ulaştıran Turkcell’in geliri hain darbe girişimine karşı verilen acil iletişim paketlerinin etkisi hariç tutulduğunda yüzde 10,4 büyüyecek ve 3 milyar 712 milyon TL olacaktı.
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Polisan Boya'ya Japon ortak
Türk kimya sektörünün önemli isimlerinden Polisan Holding, yüzde 100 oranında iştiraki olan Polisan Boya'nın yüzde 50 oranındaki hissesini Japonya'nın boya üreticilerinden Kansai Paint'e 113,5 milyon dolara sattı. Anlaşmayla birlikte bundan sonra Polisan Boya yönetiminde her iki taraf eşit söz sahibi olacak
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