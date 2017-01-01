5G’de yerli üretim atağı

Yerli 5G teknolojileri geliştirmek için çalışmalarına devam eden Turkcell, Türkiye’nin en iyi üniversitelerinden biri olan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ile işbirliğine gitti. Yapılan anlaşma çerçevesinde, Türkiye’nin 5G teknolojisinde üretici ülke haline getirilmesi için Turkcell ile İTÜ araştırma-geliştirme ve eğitim alanlarında ortak çalışmalar yürütecek.