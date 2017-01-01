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Akbank'ta iki bayram arası ödeme yok
Akbank'ta iki bayram arası ödeme yok
2017 Teknosa'nın büyüme yılı olacak
2017 Teknosa'nın büyüme yılı olacak
Babacan Holding’ten Babalar Günü’nde 3 büyüklerin kombinesi hediye
Babacan Holding’ten Babalar Günü’nde 3 büyüklerin kombinesi hediye
Aras Kargo'nun yeni Genel Müdürü Hikmet Nuri Bulduk oldu
Aras Kargo'nun yeni Genel Müdürü Hikmet Nuri Bulduk oldu
Rosneft ve BP doğalgazda iş birliği yapacak
Rosneft ve BP doğalgazda iş birliği yapacak
Türk Telekom ve Vodafone, birlikte ihale kazandı
Türk Telekom ve Vodafone, birlikte ihale kazandı
Bosphorus Gaz'ın hisselerini Şen Grup alacak
Bosphorus Gaz'ın hisselerini Şen Grup alacak
50 kişiye mesaj atana 10GB hediye
50 kişiye mesaj atana 10GB hediye
Turkcell Platinum müşterilerine özel fırsatlar sunuyor
Turkcell Platinum müşterilerine özel fırsatlar sunuyor
Turkcell son 10 yılın büyüme rekorunu kırdı
Turkcell son 10 yılın büyüme rekorunu kırdı Tüm zamanların rekorunu kırdı: Turkcell’in ilk 3 aylık sonuçları rekorlarla birlikte geldi.
O görüntüler çok pahalıya patladı
O görüntüler çok pahalıya patladı
Çinliler Amerikan devini almaya kararlı
Çinliler Amerikan devini almaya kararlı
Bu görüntü 750 milyon dolara patladı!
Bu görüntü 750 milyon dolara patladı!
Turkcell’in 4.5G’si Avrupa ve Amerika’yı solladı
Turkcell’in 4.5G’si Avrupa ve Amerika’yı solladı
İkinci kez 'En İyi İşveren' seçildi
İkinci kez 'En İyi İşveren' seçildi
Türk kozmetiği Amazon'da satışa çıkıyor
Türk kozmetiği Amazon'da satışa çıkıyor
'İcat çıkartan bireyler yetiştireceğiz'
'İcat çıkartan bireyler yetiştireceğiz'
Turkcell 5G çalışmalarında hız kesmiyor
Turkcell 5G çalışmalarında hız kesmiyor
Sabancı'dan flaş karar! Tüm hisselerini sattı
Sabancı'dan flaş karar!
Tüm hisselerini sattı Suzan Sabancı Dinçer, TeknoSA İç ve Dış Ticaret AŞ'deki 870 bin 263 adet hissesini sattı.<
Migros dört yılda iki kat büyüyecek
Migros dört yılda iki kat büyüyecek
Coca-Cola büyüme gücünü 'dijitalleşme'den alacak
Coca-Cola büyüme gücünü 'dijitalleşme'den alacak
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Koç Holding'den vergi borcu yapılandırması
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İstanbul’daki 26. restorana ulaştı
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DenizBank 'Dünyanın En İnovatif Bankası' seçildi