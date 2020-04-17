Zerdeçal hangi yemeklere katılır? Zerdeçal nasıl tüketilir, faydaları nelerdir?

Corona virüs tedavi sürecini başarıyla atlatan Doç. Dr. Murat Hakan Terekeci bu süreçte bolca zerdeçal tüketilmesini önerdi. Zerdeçal hangi yemeklere katılır? Sorusunun yanıtı ise vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Kansere karşı iyi gelmesi ile bilinen zerdeçal aynı zamanda tıpkı zencefil gibi vücut direncini arttırıyor ve bağışıklığı yüksek oranda destekliyor. Zerdeçal faydaları ve zerdeçal nasıl kullanılır? sorusunun yanıtı haberimizde…

ZERDEÇAL HANGİ YEMEKLERE KATILIR?

Zerdeçal hemen hemen her yemekte belirli oranlarda olmak suretiyle kullanılabilen bir baharattır. Medicana Kadıköy Hastanesi Başhekimi ve İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Murat Hakan Terekeci, korona virüsü süreci ile ilgili açıklamalarda bulundu. Doç. Dr. Terekeci, koronavirüs testi pozitif çıkanlara tedavi esnasında kullanmaları için bazı önerilerde bulundu ve şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle sineol ve karvakrol dediğim kekik esanslı standardize olan ürünler kullanılabilir. Etkin maddesi kurkumin olan zerdeçal kullanılabilir. Özellikle akciğer tutunumunun tedavisinde ve bağışıklık sisteminin dengelenmesinde kullanılabilir. Bir de deve dikeni tohumunun özü var. Onu da özellikle akciğer ve karaciğerdeki zatürre lezyonlarının iyileşmesi tedavisinde kullanılabilir. Zerdeçalı günlük bir tatlı kaşığı yemeklerde kullanabilir. O şekilde acı olduğu düşünülüyorsa eczanelerden zerdeçal ürünü alınabilir."

ZERDEÇAL NASIL TÜKETİLİR?

Genellikle yemeklerde baharat olarak kullanılan zerdeçal acımsı bir tada sahiptir. Kurutulmuş ve toz halinde kullanılan bu bitki birçok şekilde kullanılabiliyor. 1/3 bardak zerdeçal ile 2/3 bardak suyu karıştırıp bir tencerede 10 dakika boyunca ısıtın. Karışımı steril bir kavanozun içinde buzdolabında saklayın. Bu karışımdan 1-2 çay kaşığı sütünüze ekleyin. Günde bir kez tüketimi bağışıklık sistemi için oldukça güçlendirici etkiye sahiptir.

ZERDEÇAL ÇAYI İÇİN MALZEMELER

2 çay kaşığı öğütülmüş toz zerdeçal

2 su bardağı içme suyu

1 çay kaşığı zencefil

İsteğe göre bal ve limon suyu

ZERDEÇAL ÇAYI NASIL HAZIRLANIR?

Bir demlikte önce suyu kaynatın.

Su kaynadıktan sonra içine sırasıyla toz zerdeçalı ve zencefili ekleyin.

10 dakika demlenmesini bekleyin.

Demlendikten sonra çayı bir süzgeç yardımıyla bardağa alın.

Tadından hoşlanmazsanız içine bal ve limon da ekleyebilirsiniz.

ZERDEÇAL FAYDALARI NELERDİR?

-Zerdeçalın içeriğindeki antioksidanların yaşlanmayı geciktirici etkisi vardır.

-Hazmı kolaylaştırıcı etkisi sayesinde kilo vermeye yardımcı olur.

-Kireçlenme ve romatizma gibi hastalıklarda doğal kür olarak kullanılır.

-Kötü kolesterolü düşürmede etkilidir.

-Zerdeçal kalp sağlığını korur.

-Damar tıkanıklığını önler.

-Toksinlerin temizlenmesine yardımcı olur.

-Karaciğer yağlanmasını engeller.

-Depresyon etkilerini azaltır.

-İltihap söktürücü etkisi vardır.

-Zerdeçal, metabolizmayı hızlandırır.

-İltihaplanmaya karşı son derece etkilidir.

-Bağışıklığı yüksek oranda güçlendirmeye yardımcı olduğu için de korona virüsten korunmadaki rolü yadsınamaz.