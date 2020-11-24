Her birimiz hayatımızda en az bir kez zencefil gibi bir bitki duyduk. Zencefil kökü, dünyanın her yerindeki şefler tarafından kimi zaman baharat olarak, kimi zamanda soğuk günlerde gribal enfeksiyon gibi hastalıkları için zencefil çayı olarak ta kullanılır. Zencefil kendine özgü bir kokusu vardır. Bu nedenle özü, parfümcüler tarafından parfüm oluşturmak için de aktif olarak kullanılmaktadır. Ancak ek olarak, bitki uzun zamandır faydalı özellikleriyle biliniyor. Doğu ülkelerinde, tüm hastalıkların tedavisi olarak adlandırılır ve birçok ciddi patolojiyi tedavi etmek için kullanılır. Bu sebeple internet aramalarında sıklıkla araştırdığımız konuların başında yer alan "zencefil çayı nasıl yapılır? Faydaları nelerdir? İşte zencefil çayı demlemenin püf noktaları

ZENCEFİL ÇAYI NASIL YAPILIR?

Birçok insan, yemek pişirmek için ince kıyılmış kökün üzerine kaynar su dökmenin yeterli olduğuna inanır. Ancak durum bu değil. Kaynar su, ürünü hemen hemen tüm yararlı özelliklerden mahrum eder. Ve şifalı bir et suyu yerine lezzetli içeceğiniz, ancak hiçbir şekilde sağlığınızı güçlendirmeye elverişli olmadığı bir gerçektir. Bu nedenle zencefil çayı için elimizdeki bitkiden en iyi şekilde yararlanmak için belirli kurallara göre pişirmemiz gerekir. Klasik tarif şu şekildedir:

1. Zencefil kökünü soyun içine doğrayın.

2. Bitkiyi bir demliğe koyun ve bir tutam siyah veya yeşil çay yaprağı ekleyin. Bu, infüzyona istenen rengi verecektir.

3. Sıcak suyla doldurun, üzerini örtün, havluyla sarın ve 15 dakika demlenmeye bırakın.

4. Karıştırın.

Ancak zencefil kökünün etkisini artıran diğer bileşenlerin eklenmesini içeren başka birçok tarif de vardır.

ZENCEFİL ÇAYI NASIL HAZIRLANIR

4 bardaklık zencefil çayı hazırlayabilmek için yaklaşık 4 santim uzunluğunda bir zencefilin kabuğunun temizlenmesi gerekmektedir. Hazırlanılan suyun kaynatılıp ince zencefil dilimleri suyun içerisine atılması gerekmektedir. Tencerenin kapağını kapatıp kısık ateşte 15 ve 20 dakika kadar tuttuktan sonra zencefil dilimleri süzülerek çay içilebilmektedir. Tatlandırmak için limon dilimleri ve bal kullanılabilmektedir.

ZENCEFİL'İN FAYDALARI NELERDİR?



Anavatanı Asya’nın tropikal bölgeleri olan zencefil Avusturalya, Brezilya, Çin, Hindistan, Jamaika, Batı Afrika ve Amerika Birleşik Devletleri tropikal bölgelerinde de yetişmektedir. Çeşitli rahatsızlıkların tedavisinde ve yemeklerde baharat olarak kullanılan zencefil ekildikten 6 ve 20 ay sonra hasat edilmektedir. Beyaz çiçekleri orkideye benzemektedir. Zencefilin kullanılan bölümü toprak altında bulunulan bej renkli kök sapı olmaktadır. Bilimsel ismi Zingiberofficinale olan zencefilin sağlık için faydaları bileşenlerinin gingerols ve shogaols gibi fenoller ve uçucu yağlar olduğu düşünülmektedir.

Mide bulantısını geçirme

Deniz tutmasına fayda

Sindirimi hızlandırma

Baş dönmesine fayda

Gaz azaltma

Kronik ağrılara fayda

Kas ağrılarına fayda

Romatizma ağrılarını azaltma

Solunum yollarını açma

Alerjik reaksiyonlarda azalma

Soğuk algınlığı belirtilerinde azalma

Kan şekerini düşürme

Kan dolaşımını güçlendirme

Hazımsızlığa fayda

Adet ağrılarını hafifletme

Boğaz ağrısına fayda

Terlemeyi arttırma ve ateşi düşürme

Zencefilin çok fazla geleneksel kullanımı yer almasına rağmen son senelerde araştırmalar mide bulantısına karşı etkileri, osteoartrit ağrıları azaltma ve kansere karşı korunma sağlaması üzerine yoğunlaşmaktadır. Fakat bu bilimsel çalışmalar tüm uzmanlar tarafından kabul görecek sayıda olmamaktadır. Zencefil halk arasında mide rahatsızlıkları, sindirime yardımcı olmak ve kalp sağlığını korumak amacı ile uzun senelerdir tüketilmektedir. Zerdeçal ile aynı familya arasında yer alan zencefil sindirim enzimlerini teşvik ederek gastrik sıvıların salınmasını ve sindirimin hızlanmasını sağlamaktadır. Yüksek potasyum içeriği ile kemik sağlığını da korumaktadır. Kas güçsüzlüğüne iyi gelirken konsantrasyonu arttırarak böbrek hastalıklarına karşı koruma sağlamaktadır. Kan inceltici niteliği ile sirkülasyonu arttırmaktadır. Aspirine göre avantajı mide için herhangi bir zararının bulunmaması aksine mide yatıştırıcı özelliği olmaktadır. Kan dolaşımını arttırıcı etkisi kalp hastalıklarına karşı kullanılmasının ana nedenleri arasında yer almaktadır. Zencefil günümüzde bir çok doktor gebelik döneminde sabahları deniz tutması ve kemoterapi nedeniyle meydana gelen kusmaya karşı zencefil çayı önermektedir. Almanya da reçetesiz ilaç olarak kullanılmakta ve Amerika Birleşik Devletleri'nde

beslenme desteği olarak tavsiyeler arasında yer almaktadır. Zencefil kurutulmuş ya da taze kök olarak kökten buharla damıtılan yağ halinde toz, ekstre, yağ formalarında bulunabilmektedir.

ZENCEFİLİN TARİHİ

Asya, Hint ve Arap kültürlerinin bitkisel şifa gelenekleri arasında binlerce yıl kullanılmakta ve tarih süresi boyunca birçok hastalıklarda çare olarak görülmüştür. Yemeklerde kullanımı ile popülerlik kazanması 13 yüzyılda gerçekleşmiştir. Tekrar bu yüzyılda tüccarlar tarafından Avrupa’ya getirilmiş ve başta mide sorunları olmak üzere gaz ve deniz tutmasına karşı kullanılmıştır. Romalılar döneminde değiş tokuş sistemi içerisinde önemli bir önemi yer almaktadır. Zencefilin bir kilosu bir koyuna eşdeğer olmasına dair belgeler bulunmaktadır.

ZENCEFİL ÇAYININ YAN ETKİLERİ

Zencefil çayının yan etkileri nadir olarak görülmekle beraber fazla miktarda tüketimi ishale, göğüste yanma hissine ve ağızda tahrişe neden olabilmektedir. Kapsül formunda kullanılması halinde mide ekşimesi ve gaza sebebiyet verebilmektedir. Safra taşı bulunanlar zencefil çayı içmeye başlamadan önce doktora danışılması gerekmektedir. Kan inceltici özelliği bulunan zencefil cerrahi operasyonlardan önce ve sonra kullanılmamalıdır. Aynı niteliği nedeniyle kan inceltici ilaçlar ile beraber kullanılması tavsiye edilmemektedir. Kalp ve şeker rahatsızlığı bulunan kişiler zencefil ürünleri kullanmadan önce mutlaka doktor tavsiyesi almalı ve sonrasında kullanmalıdır. Tansiyon ilaçları ile beraberde kesinlikle kullanılmamalıdır. Zencefil hamilelik döneminde yaşayan mide bulantısına iyi gelmesinden dolayı araştırmalar yapılmış ve bu araştırmalar yeterli sayıda bulunmamasından dolayı ilk olarak doktora danışılmalıdır.