18 Eylül 2020 Cuma 00:11 | Son Güncelleme:
'Yüz maskeleri aşıdan daha iyi koruyor'
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Robert Redfield, “Çok net bilimsel kanıtlar var. Maske aşıdan daha garantili” dedi.
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Direktörü Robert Redfield, aşının herkeste aynı oranda etkili olmayacağına vurgu yaparak maskelerin önemine işaret etti: “Maskenin işe yaradığına ilişkin çok net bilimsel kanıtlarımız var. Hatta şunu bile söyleyebilirim; Yüz maskesi Kovid-19’a karşı korunma noktasında aşıdan daha garantili.”