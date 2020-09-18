'Yüz maskeleri aşıdan daha iyi koruyor'

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Direktörü Robert Redfield, aşının herkeste aynı oranda etkili olmayacağına vurgu yaparak maskelerin önemine işaret etti: “Maskenin işe yaradığına ilişkin çok net bilimsel kanıtlarımız var. Hatta şunu bile söyleyebilirim; Yüz maskesi Kovid-19’a karşı korunma noktasında aşıdan daha garantili.”