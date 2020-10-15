Yerli Kovid-19 aşısının üretim safhası ilk kez görüntülendi

600 kişilik bir ekip tarafından sürdürülen yerli koronavirüs aşısının üretim safhaları görüntülendi. Yerli aşının 2021 yılının başında kullanılması hedefleniyor.

AA'da yer alan habere göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çalışmalarını kamuoyu önünde sürdürmeyen, tek hedefleri aşıya kilitlenmek olan bir kurulun daha olduğunu söyleyerek, şu bilgiyi verdi:

"Temmuz ayında oluşmaya başlayan Yerli Aşı Ortak Çalışma Grubu hakkında biraz daha yol alınmasını bekleyerek size detaylı bilgi vermedim. Bugün bu aşamaya geldiğimize inanıyorum. Aşı Ortak Çalışma Grubu'nda, diğer bilim insanlarımızın yanı sıra aşı çalışmalarını doğrudan yürüten uzmanlar da bulunmaktadır. Türkiye'nin aşı çalışmaları bu bilim insanlarına bağlı 600 kişilik bir ekip tarafından sürdürülmektedir. Ortak çalışma grubumuz şu anda 4 farklı aşı üzerinde çalışmaktadır. Bunun dışında şu anki sonuca aynı derecede yaklaşmamış olsa da başka çalışmalar da vardır. Aşı çalışmalarını yürüten ekiplerimiz sonuca en kısa zamanda ulaşmak için rekabet içinde, birbirinin başarısı içinse dayanışma içindedirler. Şu an aşılardan 2'si insan deneyleri aşamasına yakındır. COVID-19 aşı çalışmaları, Sağlık Bakanlığımızın himayesi altındadır. Bakanlığımıza bağlı TÜSEB ile bilimsel ve teknolojik araştırmalarda ülkece gurur duyduğumuz TÜBİTAK, bu çalışmaların öne çıkan aktörleri arasındadır."

YERLİ AŞI NASIL TEST EDİLECEK?

Önce 44 gönüllü üzerinde denenecek aşı için gönüllüler 5 gün karantinada kalacak. Karantina tetkikleri 2 hafta sürecek.

Gönüllülere ilk gün birinci doz, 21. gün ikinci doz verilecek. Koruyuculuk testleri 28. ve 42. günlerde yapılacak. Sonuçlar olumlu çıkarsa aşı 10 bin kişiye uygulanacak. Hedef yerli virüs aşısının 2021'in başında kullanılması.