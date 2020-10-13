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  • Yerli aşı çalışmalarında kritik toplantı: Türkiye'nin umudu bu odada
13 Ekim 2020 Salı 19:35 | Son Güncelleme:

Yerli aşı çalışmalarında kritik toplantı: Türkiye'nin umudu bu odada

Yerli aşı çalışmalarında kritik toplantı: Türkiye'nin umudu bu odada

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Yerli Aşı Ortak Çalışma Grubu'nun ilk toplantısına başkanlık etti. Toplantıya, Türkiye'de Covid-19'a karşı aşı çalışmalarını yürüten bilim insanları katıldı.

Sağlık Bakanı Koca, toplantının açılış konuşmasına “Türkiye’nin umudu bu odada” diyerek başladı.

DHA'nın aktardığı habere göre, Türkiye’de 14 farklı merkezde Covid-19 aşı çalışmasının devam ettiğini hatırlatan Bakan Koca, “Bu toplantıda yapılan çalışmaları değerlendirip sonuçlandırma noktasında hızlı bir gayret içinde olacağız” dedi.

14 PROJE ONAY ALDI

TÜSEB ve TÜBİTAK’ın salgının ilk günlerinde çağrıya çıktığı, başvuranlar arasından 14 projenin onaylanarak çalışmalarına başladığını söyleyen Bakan Koca, bu süre zarfında pre-klinik ve klinik safhada önemli mesafe alındığını belirtti. Gelinen noktada 5 aşının hayvan denemelerinin tamamlandığını ifade eden Sağlık Bakanı, Kayseri Erciyes Üniversitesinde ve Ankara Üniversitesinde geliştirilen iki aşı adayının insan üzerinde denemelerinin başlayacağını da belirtti. Standartlardan taviz verilmeden ama bürokrasiye de boğulmadan hızlı yol alınması gerektiğinin altını çizen Bakan Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuz (TİTCK) aşı kılavuzunu hazırlayarak geçen hafta yayınladı. Bu kılavuzda, klinik araştırma öncesi aşı çalışmalarında yapılması gerekenler detaylarıyla yer alıyor. Çalışmalar bu çerçevede ilerlemeye devam edecek. Öte yandan, büyük hayvan çalışmalarının yapılacağı ve GLP özelliklerini taşıyan ilk laboratuvarımızın akreditasyon süreci tamamlandı. İstanbul Mehmet Akif Ersoy Hastanemizdeki bu laboratuvarımız, Türkiye’nin tüm aşı, ilaç ve tıbbi cihaz çalışmalarına büyük güç katacak.

Bakan Koca toplantının devamında, Covid-19 aşı çalışmalarını yürüten Erciyes, Marmara, Atatürk, Hacettepe, Yıldız Teknik, Ege, Ankara, Ortadoğu Teknik, Selçuk, Boğaziçi, Akdeniz Üniversitelerinden ve İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi’nden bilim insanlarından detaylı bilgi aldı. Bilim insanları da projelerinde geldikleri noktayı, ihtiyaçları ve çözüm önerilerini paylaştı.

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