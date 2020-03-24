Yeni psikolojik vaka: Koronafobi

“Ortada makul bir şüphe olmadan maskeyle dolaşmak fobi işaretidir” diyen Tarhan, “Kişi, ofisinde maskesiyle çalışıyorsa bu tarz bir tepki fobik bir tepkidir, bunun adına koronafobi denir. Kişiye koronafobi demek için üç tepki önemli: Solunum tepkisi vermeyen kişilerden kaçınmak, solunum belirtisi vermeyen kişilerin yanında maske takmak, böyle bir durumda tamamen sosyal teması kesmek. Bu üç belirti varsa koronafobi başlamış diyebiliriz. Birey, aile bağlarını koparıyorsa, her insana şüpheyle yaklaşıyorsa ‘koronayak’laşıyor yani paranoyaklaşıyor demektir. Buna korona paranoyası denir” dedi.