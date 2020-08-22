22 Ağustos 2020 Cumartesi 02:01 | Son Güncelleme:
Virüs stresi prematüre doğumu artırıyor
İngiltere'nin Loughborough Üniversitesi'nde sağlık bilimleri Profesörü Barry Bogin, koronavirüs salgınının kişilerde yarattığı stresi inceleyerek, gelecek nesil bebeklerin bu stresten dolayı prematüre doğacağını öne sürdü.
Prof. Bogin ve Dr. Carlos Varea, kronik stresin, hormonal düzeyde farklı biyolojik değişikliklere nasıl yol açabileceğini açıkladı. Uzun vadede iş kaybı, sosyal hakların kaybı gibi endişeler yaratan salgının kronik strese dönüştüğü belirtildi.