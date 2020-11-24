Veganların kemikleri daha çabuk kırılıyor

Vegan beslenme tarzını mercek altına alan uzmanlar, 55 bin kişinin yeme alışkanlıklarını inceledi. Kalsiyum, demir ve B12 almakta zorlanan veganların, et tüketenlere göre yüzde 43 daha fazla kemik kırılması gibi sağlık sorunları yaşadığı belirtildi.

Dr. Tammy Tong, “Veganların 10 yıllık periyotta her bin kişide 20 daha fazla kırık vakasıyla karşılaştığını tespit ettik” dedi.