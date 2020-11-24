24 Kasım 2020 Salı 01:40 | Son Güncelleme:
Veganların kemikleri daha çabuk kırılıyor
İngiltere'de Oxford Üniversitesi araştırmacıları, sağlıklı yaşam ve beslenme düzeni üzerine çarpıcı bir çalışmaya imza attı.
Vegan beslenme tarzını mercek altına alan uzmanlar, 55 bin kişinin yeme alışkanlıklarını inceledi. Kalsiyum, demir ve B12 almakta zorlanan veganların, et tüketenlere göre yüzde 43 daha fazla kemik kırılması gibi sağlık sorunları yaşadığı belirtildi.
Dr. Tammy Tong, “Veganların 10 yıllık periyotta her bin kişide 20 daha fazla kırık vakasıyla karşılaştığını tespit ettik” dedi.