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  • 'Vakalar artıyor' deyip böyle uyardı: 'Kawasaki' salgına dönerse çocuklar ölür
01 Kasım 2020 Pazar 22:39 | Son Güncelleme:

'Vakalar artıyor' deyip böyle uyardı: 'Kawasaki' salgına dönerse çocuklar ölür

'Vakalar artıyor' deyip böyle uyardı: 'Kawasaki' salgına dönerse çocuklar ölür
AA

Asya kökenli Kawasaki hastalığının koronayla birlikte Türkiye'de artışa geçtiğini bildiren Dr. Kenan Barut, “Yoğun bakımda yatan çocuklar var. Vakalar daha da artarsa ölümcül sonuçları olur” dedi.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kenan Barut, Japonya’da sık görülen Kawasaki hastalığının Türkiye’de de arttığını söyledi. Barut “Doktor arkadaşlarımızla konuştuğumuzda Ankara’da, Kayseri’de, diğer Anadolu bölgelerinde ve İstanbul’da bu vakaların sıklığından bahsediyorlar” diye konuştu.

MASKEDEN TAVİZ YOK

Hijyen kuralarına önem verilmesini isteyen Barut, “Yoğun bakımlarımızda bu durumdan mustarip çocuklar var. Salgın eğer pik yaparsa, bu vakalar daha da artacak. Kesinlikle ölümcül sonuçları olur. Çocukları özellikle parklara maskesiz götürmeyin” dedi.  

TEDAVİ EDİLMEZSE KALBİ VURUYOR

Kawasaki hastalığı özellikle 5 yaş altı çocuklarda üç günden uzun süren ateş, döküntü, ağız içinde, dilde ve gözlerde kızarıklıkla kendisini gösteriyor. Tedavi edilmezse uzun süreli kalp komplikasyonlarına sebebiyet verip ölüme neden oluyor.

KORONA TETİKLİYOR

Çocukların koronavirüsü hafif atlattığını ancak virüsün Kawasaki hastalığını tetiklediğini belirten Barut, “Kawasaki hastalığının Kovid-19 ile eş zamanlı mı yoksa virüsü yendikten sonra mı görüldüğü tam bilinmiyor. Ancak çocukta düşmeyen ateş, döküntü, yorgunluk, halsizlik, organ fonksiyon bozukluğunu gösteren solunum zorluğu, ciddi ishaller, el ayaklarda şişme gibi bulgular varsa mutlaka hastaneye götürülmeli” diyerek aileleri uyardı.

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