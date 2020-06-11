Vaka sayısının arttığı iller hangileri? Koronavirüs vaka sayısının arttığı iller açıklandı!

Sağlık Bakanlığı tarafından vaka sayısının arttığı iller açıklandı. Dün gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısı sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca güncel koronavirüs vaka sayılarını bildirdi ve merak edilen soruları yanıtladı. Normalleşme sürecinden sonra vaka sayısının arttığı iller ilgili de bildirimde bulunuldu. Bakan Koca’nın kaydettiği vaka sayısının arttığı iller ile ilgili detaylı bilgilendirmelere haberimizden ulaşabilirsiniz.

VAKA SAYISININ ARTTIĞI İLLER HANGİLERİ?

Dün yapılan Bilim Kurulu toplantısının ardında açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayısında kısmi bir artışın gözlendiği illeri de bildirdi.

1 Haziran'dan itibaren başlayan yeni normalleşme sürecinin ardından Orta Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da vaka sayılarında kısmi bir artışın olduğunu belirten Bakan Koca, "Bu hareketliliğin getirdiği, maske, mesafe konusunda hassasiyet göstermememizin bir sonucu. Diyarbakır'da son 3-4 gündür yükseliş içinde. Burada da genel bir artıştan öte kültürel, sosyal etkinliklerde artışın daha fazla olduğunu görüyoruz. Buralarda özellikle filyasyon çalışmalarını yoğunlaştırmış durumdayız" şeklinde konuştu.

İSTANBUL’DA SON DURUM

İstanbul, Ankara, İzmir ve Konya'daki koronavirüs tablosunu da değerlendiren Bakan Koca, İstanbul ve İzmir'de vaka sayılarını düştüğünü ve hastane yükünün de azalmaya başladığını vurguladı. Bakan Koca aynı zamanda şu ifadeleri kullandı;

"Ankara için de bir yükseliş söz konusuydu, bugün itibariyle düşüşe geçmiş oldu. Konya'da bir fabrika ve iki yerleşim yerinde yapılan tarama sonrası yükseliş olduğunu gördük, bugün itibariyle düşü olduğunu gördük. Sosyal kültürel ve benzeri durumlarda mutlaka mesafe ve maske kuralına, el hijyenini mutlak surette dikkat edilmesinin altını çiziyorum."