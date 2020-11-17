17 Kasım 2020 Salı 02:00 | Son Güncelleme:
Uzun süreli Kovid organları vurdu
İngiltere Sağlık Enstitüsü (NHS) ve University College of London tarafından, uzun süreli Kovid-19 hastalığına ilişkin kapsamlı bir çalışma yapıldı.
Genç ve önceden sağlıklı olan düşük riskli kişilerde, ilk enfeksiyondan 4 ay sonra birden fazla organda hasar tespit edildi. Araştırmacılar ilk 200 kişiden alınan ön verilerde, hastaların yaklaşık yüzde 70’inde enfekte olduktan 4 ay sonra kalp, akciğer, karaciğer ve pankreas dahil olmak üzere bir veya daha fazla organlarında çeşitli hasarlar meydana geldiği açıkladı. Öte yandan araştırmada, deneklerin bazılarında, semptomlar ile organ hasarının yeri arasında doğrudan bir ilişki olduğu görüldü.