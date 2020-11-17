Uzun süreli Kovid organları vurdu

Genç ve önceden sağlıklı olan düşük riskli kişilerde, ilk enfeksiyondan 4 ay sonra birden fazla organda hasar tespit edildi. Araştırmacılar ilk 200 kişiden alınan ön verilerde, hastaların yaklaşık yüzde 70’inde enfekte olduktan 4 ay sonra kalp, akciğer, karaciğer ve pankreas dahil olmak üzere bir veya daha fazla organlarında çeşitli hasarlar meydana geldiği açıkladı. Öte yandan araştırmada, deneklerin bazılarında, semptomlar ile organ hasarının yeri arasında doğrudan bir ilişki olduğu görüldü.