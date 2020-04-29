Uzmanlar uyardı: Evde hareket edin, sağlıklı kalın
Pandemi sürecinde evde hareketsiz kalmak sağlık sorunları oluşturabilir.
Prof. Dr. Bozkurt, sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 20 yaş altı ve 65 yaş üstü kişilere önerilerde bulundu:
• Günde 3 kez 10’ar dakika olacak şekilde evde yürüyün.
• Günde 10-15 tekrarlı postür egzersizleri (omuzları önden arkaya doğru çevirme gibi) yapın.
• Sandalyede oturma pozisyonunda bacakları kaldırıp indirin.
• Basit ev işleri yapın.
• 20 yaş ve altı gruptakiler ise dans etmeli ve ip atlamalı.