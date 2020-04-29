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Uzmanlar uyardı: Evde hareket edin, sağlıklı kalın

Uzmanlar uyardı: Evde hareket edin, sağlıklı kalın

Pandemi sürecinde evde hareketsiz kalmak sağlık sorunları oluşturabilir.

Prof. Dr. Bozkurt, sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 20 yaş altı ve 65 yaş üstü kişilere önerilerde bulundu: 

• Günde 3 kez 10’ar dakika olacak şekilde evde yürüyün. 

• Günde 10-15 tekrarlı postür egzersizleri (omuzları önden arkaya doğru çevirme gibi) yapın. 

• Sandalyede oturma pozisyonunda bacakları kaldırıp indirin.

 • Basit ev işleri yapın.

• 20 yaş ve altı gruptakiler ise dans etmeli ve ip atlamalı. 


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