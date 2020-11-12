  • $7,7976
  • 9,2101
  • 467.815
  • 1279.22
  • Haberler
  • Sağlık
  • Uzmanından hayati uyarı: Bilinçsizce içilen aspirin ölüm sebebi
12 Kasım 2020 Perşembe 00:29 | Son Güncelleme:

Uzmanından hayati uyarı: Bilinçsizce içilen aspirin ölüm sebebi

Uzmanından hayati uyarı: Bilinçsizce içilen aspirin ölüm sebebi

ABD'li bilim insanlarının yayınladığı çalışmaya göre, aspirin koronavirüs nedeniyle hastanede yatan hastaların ölüm riskini yaklaşık yarı yarıya azaltıyor.

ABD’li bilim insanları tarafından yayınlanan yeni bir çalışma, kan sulandırıcı etkisi bulunan aspirinin hastanede yatan koronavirüs hastalarının ölüm riskini yaklaşık yüzde 50 azalttığını gösterdi. Bunu duyan vatandaşlar eczanelerdeki aspirin stoklarını eritti. Hayati uyarı ise Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Murat Yalçın’dan geldi: “Aspirin, hastanede yatan koronavirüs hastalarında ölümü azaltıyor. Ancak kendi kendinize alacağınız ilaçlar bazen kalp krizine neden olabiliyor. İlacın bu kadar yaygın kullanılabiliyor olması önemsiz bir ilaç olduğu anlamına gelmez. Kişi doktor kontrolsüz aspirin kullanırsa yaşlı hastalarda kanamalara neden olabilir, ölüme kadar götürebilir.” 

<p class='MsoNormal'>Akşam Gazetesi Dağlık Karabağ mutabakatının detaylarına ulaştı. Peki, mutabaka

Karabağ tezkeresi meclis gündeminde mi?

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına operasyon! 52 adrese baskın düzenlendi

Keltepe Kayak Merkezi'nde nefes kesen tatbikat

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.