Uzmanından hayati uyarı: Bilinçsizce içilen aspirin ölüm sebebi

ABD’li bilim insanları tarafından yayınlanan yeni bir çalışma, kan sulandırıcı etkisi bulunan aspirinin hastanede yatan koronavirüs hastalarının ölüm riskini yaklaşık yüzde 50 azalttığını gösterdi. Bunu duyan vatandaşlar eczanelerdeki aspirin stoklarını eritti. Hayati uyarı ise Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Murat Yalçın’dan geldi: “Aspirin, hastanede yatan koronavirüs hastalarında ölümü azaltıyor. Ancak kendi kendinize alacağınız ilaçlar bazen kalp krizine neden olabiliyor. İlacın bu kadar yaygın kullanılabiliyor olması önemsiz bir ilaç olduğu anlamına gelmez. Kişi doktor kontrolsüz aspirin kullanırsa yaşlı hastalarda kanamalara neden olabilir, ölüme kadar götürebilir.”