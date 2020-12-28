Uzman isim açıkladı: "İşitme tedavisi hiç de düşünüldüğü gibi değil"

Endoskopik yöntemle, hastanın kulağına kesi yapmadan kulak yolu içerisinden, kulak kanalı içerisinden yapılan ameliyatlar son 5-10 yıla damgasını vurdu. Duyma kaybı sorunu yaşayanlar endoskopik yöntemle sağlığına daha hızlı ve daha az acıyla kavuşuyor.

24 TV'ye konuşan, Prof. Dr. Ali Özdek, yeni yöntemlerle hastaların sağlığına kavuşmasının artık çok kolay olduğunun özellikle altını çiziyor. Özdek, "Biz eskiden kulak ameliyatlarını, kulağın arkasından kesiyorduk, kulak kepçesini öne deviriyorduk, oradan kemiği oyuyorduk, oradan kulak zarına ulaşıyorduk ve bu şekilde ameliyatlar yapıyorduk." dedi.

TEDAVİSİ ÇOK KOLAY

Kulak burun boğaz alanında çalışan Prof. Dr. Özdek, uygulanan endoskopik cerrahi sayesinde hastaların daha kolay tedavi edildiğini söyledi.

Özdek, "Kulak yolundan içeriye endoskop dediğimiz optik sistemlerle giriyoruz. Dışarıdan hiçbir yeri kesmeden kulak zarına ulaşıyoruz. Gerektiğinde orta kulağa giriyoruz. Bir sürü kulak ameliyatını artık kesisiz yapabiliyoruz." açıklamasında bulundu.

İŞİTME KAYBININ OLUP OLMADIĞINI NASIL ANYALABİLİRİZ?

"Ameliyattan hasta uyandıktan 2-3 saat sonra ister ise evine gidebilir. 2 saat sonra hiç ameliyat olmamış gibi eski haline dönüyor." diyen Özdek son olarak da, "Parmağınızı kulağınızın önünde şöyle birbirine sürttüğünüzde, sağlıklı bir işitmesi olan kişinin bu sürtünme sesini çok rahat bir şekilde duyması gerekir. Eğer duyamıyorsanız bu demektir ki sizde belli bir oranda işitme kaybı var demektir." dedi.