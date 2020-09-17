Türkiye'de ilk koronavirüs aşısı denendi... 13 bin kişiye uygulanacak

Çin’in geliştirdiği Koronavirüs aşısı Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde gönüllülere yapılmasının ardından çalışmayı yürüten Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Murat Akova canlı yayında yaptığı açıklamada, 13 bin kişinin aşılamayı hedeflediklerini belirtti.

Akova,”Aşı çalışmalarını şöyle yapacağız, 13 bin kişiyi hedefliyoruz Türkiye’de nihai olarak. İlk aşamada 1200 kişi hastalık açısından ön planda ve riskli olan sağlık personeli olacak. Bunu da ikiye böleceğiz ve yarısına boş aşı yarısına da yine Covid aşısını yapacağız ki aşının etkili olup olmadığını görelim” dedi.

Hürriyet'in haberine göre, Akova, “Toplam 10 bin kişiye uygulandı dünyada, çok ciddi yan etki görülmedi şu ana kadar.Tüm aşılarda risk vardır, gönüllülere söylendi. Ekim, kasım, aralık aylarından çok korkuyoruz. Bize 4 ay süreyle koruyuculuk sağlayacak bir aşı lazım” ifadesini kullandı.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Serhat Ünal Türkiye'de uygulanmaya başlanan koronavirüs aşısı ile ilgili açıklamalarda bulundu. "Aşı ile ilgili farklı müraacatlar da var onları da duruma göre değerlendireceğiz. Şu an kurallarına göre gönüllü bazında aşı yapılıyor." diyen Ünal sözlerine şöyle devam etti; "Neredeyse üç aydır hazırlık içindeyiz. Hacettepe'nin öncülük etmesi bizi gururlandırdı. Ayrıca çalışmaları devam eden yerli aşımız da var."

GÖNÜLLÜLÜK ESASINA GÖRE YAPILACAK

Çin'den getirilen aşının ilk uygulaması gerçekleştirildi. Faz3 aşamasına Türkiye de dahil edildi. 25 merkezde öncelikle 1300 kişi civarında sağlık personeline sonra 13 bine kadar varacak sayılarda faz3 çalışması başladı. Koronavirüs aşısı Sağlık Bakanlığı'nın imzaladığı protokoller çerçevesinde uygulanacak. Sağlık Bakanlığı aynı zamanda İngiltere, Almanya ve Rusya'daki çalışmalarla ilgili protokoller de imzalamıştı. Türkiye, aşı çalışmalarına hem kendi araştırmaları ile hem de gönüllülük esası ile destek oluyor.

Koronavirüs aşısının ikinci dozu ise 14 gün sonra yine aynı kişilere uygulanacak. Alınan sonuçlar Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşılacak.

Aşı yapılmasına kısa bir süre ara verilecek. Daha sonra ise başvurular alınarak tekrar aşılar yapılacak. 13 bin kronik hastanın aşılanması hedefleniyor.