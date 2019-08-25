Bebek bezinden idrar tahlili

ÖZLEM SÖNMEZ

Çamlıca Medipol Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Cihangir Akgün, çocuk sağlığı için oldukça önemli olan idrar tahlilini yapabilen bebek bezi geliştirdi. Nefrologlar olarak idrar tahlilinin çocuklarda fizik muayenenin bir parçası şeklinde görüldüğüne işaret eden Akgün, “İdrar yolu enfeksiyonu birçok farklı bulgu verdiği için çocuklarda olağan dışı her durumda idrar tahlili yapmak şart. Bu tetkik, bazen maalesef ya vakitsizlikten ya da yetersiz zaman ayırmaktan dolayı ihmal edilebiliyor. Dolayısı ile biz de bu işi yapabilecek bir bebek bezi geliştirmeyi planladık” dedi.

Akgün, yaklaşık iki yıllık çalışmasının ardından geliştirdiği evde idrar tahlili yapabilen bebek bezinin ön kısmında renk değişikliğiyle birlikte beliren artı veya eksi işaretlerinin ortaya çıktığını söyledi.

EVDE TAKİP EDİLEBİLİYOR

Dr. Akgün, “Eğer idrarda enfeksiyon belirteçleri varsa işeme sonrası bebek bezinde birbirinden farklı renklerde ve birbirine dik çizgiler beliriyor. Sonuçta bu çizgilerin ikisinin de belirmesinde yani işeme sonrası “+” görünümü sağlandığında kuvvetle idrar yolu enfeksiyonuna işaret ediyor. Bu bebek beziyle ebeveynler evde çocuklarını takip edebilir” diye konuştu.

GEREKSİZ ANTİBİYOTİK KULLANIMINA SON

“Çalışmamızla iki duruma dikkat çekmeye çalıştık. Birincisi bebekte olağandışı durumda, annesi tarafından bezinde uyarıyı gördüğünde hekime daha erken gitmesi ve böbrek hasarını bir açıdan önlemesi anlamında oldukça önemli. İkincisi ise idrarda lökosit olduğunda eksi çıkacak. İdrarda lökosit görüldüğü zaman hemen antibiyotik veriliyor. İdrardaki lökosit her zaman antibiyotik kullanımının gerektiği anlamına gelmez. Böylece gereksiz antibiyotik kullanımını da engellemiş olacak.”