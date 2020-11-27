  • $7,8352
  • 9,3486
  • 455.522
  • 1344.1
  • Haberler
  • Sağlık
  • Trump: "Koronavirüs aşı dağıtımı gelecek hafta başlayabilir"
27 Kasım 2020 Cuma 12:46 | Son Güncelleme:

Trump: "Koronavirüs aşı dağıtımı gelecek hafta başlayabilir"

Trump: "Koronavirüs aşı dağıtımı gelecek hafta başlayabilir"

ABD Başkanı Trump, koronavirüs aşı dağıtımının önümüzdeki hafta başlayabileceğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs aşılarının dağıtımına gelecek hafta veya ondan sonraki hafta başlanabileceğini ifade etti.

Reuters'ta yer alan habere göre, gelecek hafta aşı dağıtımlarının başlayabileceğine dikkat çeken Trump, dün Şükran Günü tatilinde yurt dışındaki ABD askeri birliklerine yaptığı görüntülü konuşmada, aşının öncelikle ön saflardaki çalışanlara, sağlık personellerine ve yaşlı vatandaşlara gönderileceğini açıkladı.

Editör:<a href='#0'> </a><a href='mailto: eda.cabul@turkmedya.com.tr'>eda.cabul@turkmedya.com.tr</a>

Süleymaniye'nin müziği hangisi?

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Bakan Nuri Ersoy ''Göbeklitepe'den daha eski bir yerleşim merkezine ulaşacağız''

Boş kalan kampüsün yeni misafiri tilki böyle görüntülendi

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.