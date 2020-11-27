Trump: "Koronavirüs aşı dağıtımı gelecek hafta başlayabilir"

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs aşılarının dağıtımına gelecek hafta veya ondan sonraki hafta başlanabileceğini ifade etti.

Reuters'ta yer alan habere göre, gelecek hafta aşı dağıtımlarının başlayabileceğine dikkat çeken Trump, dün Şükran Günü tatilinde yurt dışındaki ABD askeri birliklerine yaptığı görüntülü konuşmada, aşının öncelikle ön saflardaki çalışanlara, sağlık personellerine ve yaşlı vatandaşlara gönderileceğini açıkladı.