Trump da kullanmıştı... Bilim insanları şaşkın: Melatonin hapı koronavirüsü durduruyor!

ABD'deki Cleveland Clinic'te görevli bilim insanları uyku sorunu yaşayanların kullandığı melatonin hapının koronavirüsü engellediğini öne sürdü. Sonuçların kendisini çok heyecanlandırdığını belirten Genom Bilimi Enstitüsü'nde görevli bilim insanı Feixiong Cheng bu hormonun, hastalığı yaklaşık yüzde 30 oranında azalttığını söyledi.

"DOKTORA DANIŞMADAN ALINMAMALI"

Melatonin hapının erişilebilir ve ucuz olması sebebiyle bu keşfin çok büyük bir önemi olduğunu açıklayan ve araştırmayı yürüten Cleveland Clinic'in Genom Bilimi Enstitüsü'nde görevli bilim insanı Feixiong Cheng, "Bu sonuçlar çok önemli fakat insanlar henüz doktorlarına danışmadan bu takviyeyi alıp kullanmamalı. Daha geniş çaplı araştırmalar ve kontrollü deneyler bu ilacın etkisini ortaya koyacaktır. Fakat biz bu araştırmada melatoninin araştırılmaya değer olduğunu keşfettik." dedi.

"SONUÇ ÇOK HEYECANLANDIRDI"

Cheng ve ekibi bir yapay zeka kullanarak hastanede koronavirüs şüphesiyle başvuran 27.000'den fazla insanda inceleme yaptı. Katılımcıların yaklaşık yüzde 28'inin melatonin aldığını ve bu kişilerin test sonuçlarının negatif geldiğini söyleyen bilim insanları, "Bu sonuç bizi çok heyecanlandırdı. Eğer bu sonuçlar hastalarımıza, amacımıza ve misyonumuza yardım edecekse bu bizim için yeterli" ifadesini kullandı.

TRUMP DA KULLANMIŞTI

ABD'nin çok okunan dergileri, koronavirüs ile uyku düzeni arasında bir bağlantı olduğunu geçen ay yazmıştı. ABD Başkanı Trump da Ekim ayında koronavirüs olduktan sonra içinde çinko, D vitamini, famotidin ve aspirin ile birlikte melatoninin de olduğu bir ilaç kokteyli kullanarak sağlığına kavuşmuştu.

Cheng, "Bilim insanları henüz daha iyi uyku ya da uyku ilacı kullanmanın virüse nasıl etki ettiğini bilmiyor, bunun nasıl çalıştığı bilinmiyor. Fakat bunu destekleyen daha çok veri gelmeye devam ediyor. Melatonin insan vücudunun gelişmesine yardımcı olur. Dayanıklılığı artırır ve koronavirüsün yarattığı doku ve organlardaki tahribatı azaltır." dedi.

ENTÜBE HASTALARI İYİLEŞTİRİYOR

ABD'de yayın yapan KIRO 7 isimli televizyon kanalı ise Columbia Üniversitesi'nde entübe koronavirüs hastaları üzerinde yapılan bir araştırma sonucunu paylaştı. Bu araştırmada entübe hastalara verilen melatonin ile daha iyi sonuçlar alındığı belirlendi.

News-Medical.net isimli tıbbi haberler yapan internet sitesi ise Toronto Üniversitesi'nde görevli bilim insanlarının yaptığı bir araştırma sonuçlarını paylaşmıştı. O araştırmada uzmanlar melatoninin koronavirüs aşısına eklenmesinin aşının etkisini artıracağı sonucuna varmıştı.

Haberin Özeti

olan hastaların kullandığının koronavirüsü önlediğine dair bir iddia ortaya atıldı. İddianın sahibi, Cleveland Clinic'e bağlık Genom Bilimi Enstitüsü...• Melatonin hapının, koronavirüs hastalığını yaklaşık yüzde 30 azalttığı açıklandı.