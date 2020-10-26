Sputnik V aşısıyla ilgili yeni açıklama: Hastaların yüzde 85'inde yan etki görülmedi

Rusya’da koronavirüse karşı geliştirilen Sputnik V aşısının uygulandığı deneklerin yüzde 85’inde herhangi bir yan etki görülmediği açıklandı.

Aksam.com.tr’nin SputnikNews’ten aktardığı habere göre, Gamaleya Epidemoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Enstitüsünün yöneticisi Aleksander Gintsburg, yapılan aşıların yalnızca yüzde 15’inde yan etki görüldüğünü kaydetti.

Rus yetkililer, hâlihazırda faz 3 klinik deney aşamasında olan Sputnik V aşısının yanı sıra EpiVacCorona isimli ikinci bir aşının da denenmesine onay vermişti.