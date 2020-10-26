  • $8,0573
  • 9,5326
  • 493.288
  • 1173.95
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Sağlık
  • Sputnik V aşısıyla ilgili yeni açıklama: Hastaların yüzde 85'inde yan etki görülmedi
26 Ekim 2020 Pazartesi 14:12 | Son Güncelleme:

Sputnik V aşısıyla ilgili yeni açıklama: Hastaların yüzde 85'inde yan etki görülmedi

Sputnik V aşısıyla ilgili yeni açıklama: Hastaların yüzde 85'inde yan etki görülmedi

Rusya tarafından koronavirüse karşı geliştirilen Sputnik V aşısıyla ilgili yeni bir açıklama yapıldı. Sputnik V'yi geliştiren Gamaleya araştırma merkezinden yapılan açıklamada, yapılan aşıların yüzde 85'inde herhangi bir yan etki görülmediği bildirildi.

Rusya’da koronavirüse karşı geliştirilen Sputnik V aşısının uygulandığı deneklerin yüzde 85’inde herhangi bir yan etki görülmediği açıklandı.

Aksam.com.tr’nin SputnikNews’ten aktardığı habere göre, Gamaleya Epidemoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Enstitüsünün yöneticisi Aleksander Gintsburg, yapılan aşıların yalnızca yüzde 15’inde yan etki görüldüğünü kaydetti.

Rus yetkililer, hâlihazırda faz 3 klinik deney aşamasında olan Sputnik V aşısının yanı sıra EpiVacCorona isimli ikinci bir aşının da denenmesine onay vermişti.

<p>Editör-Kurgu: Ezgi Aşık / <a href='mailto: ezgi.asik@turkmedya.com.tr'>ezgi.asik@turkmedya.com.tr

İstihdama büyük destek… Torba yasadan kim nasıl yararlanabiliyor?

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Kış ayında virüse karşı 5 önlem

Burçlar haftaya nasıl başlayacak? 26 Ekim 2020 burç yorumları

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.