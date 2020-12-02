02 Aralık 2020 Çarşamba 10:06 | Son Güncelleme:
Son dakika haberi: Pfizer/BioNTech koronavirüs aşısı İngiltere'de resmi olarak onaylandı
Son Dakika Haberleri.. Pfizer/BioNTech aşısının İngiltere'de kullanımı resmi olarak onaylandı.
İngiltere hükümeti Pfizer-Biontech ortak çalışmasıyla yapılan koronavirüs aşısının kullanımını onayladı.
İngiltere’de, ABD’li Pfizer ve Alman Biontech tarafından korona virüse karşı geliştirilen ve yüzde 95 etkinlik gösteren aşının yaygın kullanımı onaylandı. Böylece İngiltere, yaygın kullanıma onay veren ilk ülke oldu.