  • $7,8122
  • 9,4323
  • 455.15
  • 1331.56
  • Haberler
  • Sağlık
  • Son dakika haberi: Pfizer/BioNTech koronavirüs aşısı İngiltere'de resmi olarak onaylandı
02 Aralık 2020 Çarşamba 10:06 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Pfizer/BioNTech koronavirüs aşısı İngiltere'de resmi olarak onaylandı

Son dakika haberi: Pfizer/BioNTech koronavirüs aşısı İngiltere'de resmi olarak onaylandı

Son Dakika Haberleri.. Pfizer/BioNTech aşısının İngiltere'de kullanımı resmi olarak onaylandı.

İngiltere hükümeti Pfizer-Biontech ortak çalışmasıyla yapılan koronavirüs aşısının kullanımını onayladı.

İngiltere’de, ABD’li Pfizer ve Alman Biontech tarafından korona virüse karşı geliştirilen ve yüzde 95 etkinlik gösteren aşının yaygın kullanımı onaylandı. Böylece İngiltere, yaygın kullanıma onay veren ilk ülke oldu.

<p>TSK'ya hakaret eden CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'a sert sözlerle yüklenen Başkan Erdoğan dü

'Darbe yapmayan ordu, CHP için 'satılmış ordu'dur'

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Bu peynirlerin son kullanma tarihi yok

Sakarya'da Afrika yaban kedisi ele geçirildi

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.