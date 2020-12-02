Son dakika haberi: Pfizer/BioNTech koronavirüs aşısı İngiltere'de resmi olarak onaylandı

İngiltere hükümeti Pfizer-Biontech ortak çalışmasıyla yapılan koronavirüs aşısının kullanımını onayladı.

İngiltere’de, ABD’li Pfizer ve Alman Biontech tarafından korona virüse karşı geliştirilen ve yüzde 95 etkinlik gösteren aşının yaygın kullanımı onaylandı. Böylece İngiltere, yaygın kullanıma onay veren ilk ülke oldu.