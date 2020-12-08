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08 Aralık 2020 Salı 17:50 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: ABD, Pfizer/BioNTech aşısına onay verdi

Son dakika haberi: ABD, Pfizer/BioNTech aşısına onay verdi

ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nden yapılan son dakika açıklamaya göre, Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısının kullanımına onay verildi.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi, Pfizer/BioNTech koronavirüs aşısının kullanımına onay verdiğini açıkladı.

AA'da yer alan habere göre; FDAKomitesi bu hafta yayımladığı çalışmada, ilaç şirketi Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının "güvenilirliğini ve etkinliğini" doğruladı.

Çalışmada, aşının yüzde 95 etkili olduğu ve ilk dozdan yaklaşık 10 gün sonra Kovid-19'a karşı güçlü koruma sağladığı belirtildi. Ayrıca aşının 21 gün arayla 30 mikrogramlık iki doz şeklinde uygulanması önerildi.

Yayımlanan çalışmanın ardından komite bu hafta toplanarak aşının kullanımının önünde engel olmadığını açıklayacak. 

Akşam Gazetesi Magazin Müdürü Barış Kocaoğlu, Eda Cabul'a anlattı.<p>Editör:<a href='#0'> </a><a hre

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