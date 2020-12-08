08 Aralık 2020 Salı 17:50 | Son Güncelleme:
Son dakika haberi: ABD, Pfizer/BioNTech aşısına onay verdi
ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nden yapılan son dakika açıklamaya göre, Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısının kullanımına onay verildi.
ABD Gıda ve İlaç Dairesi, Pfizer/BioNTech koronavirüs aşısının kullanımına onay verdiğini açıkladı.
AA'da yer alan habere göre; FDAKomitesi bu hafta yayımladığı çalışmada, ilaç şirketi Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının "güvenilirliğini ve etkinliğini" doğruladı.
Çalışmada, aşının yüzde 95 etkili olduğu ve ilk dozdan yaklaşık 10 gün sonra Kovid-19'a karşı güçlü koruma sağladığı belirtildi. Ayrıca aşının 21 gün arayla 30 mikrogramlık iki doz şeklinde uygulanması önerildi.
Yayımlanan çalışmanın ardından komite bu hafta toplanarak aşının kullanımının önünde engel olmadığını açıklayacak.