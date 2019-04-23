Siyah sarımsağın hiç bilmediğiniz faydaları

Bir ay boyunca fermente olan sarımsak, form değiştirerek siyah renge bürünüyor. Görünümü tamamen değişen sarımsak, sağlık açısından çok faydalı hale geliyor.

SİYAH SARIMSAĞIN ÖZELLİKLERİ

Sarımsakta fermantasyon sonrası güçlü antioksidan S-allilsistein oranı artar.İstenmeyen kokuya neden olan allicin ve alliin azalır. Gıda değeri artan sarımsağın istenmeyen kokusu gider. Siyah sarımsak, normal sarımsağa göre daha fazla tansiyon ve kolesterol düşürücü etkiye sahiptir.

SİYAH SARIMSAĞIN FAYDALARI

Antiseptik, antiviral, antioksidan, antibakteriyel ve antifungal içeriği ile kronik hastalıkların ve dolaşım sistemi sorunlarının giderilmesine yardım eder.

Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir.

Normal sarımsağa göre 2 misli antioksidan içerir.

Hücreleri yeniler.

Kötü koku oluşturmaz.

Serbest radikallerin zararlarını gidermeye yardım eder.

Antiseptik, antiviral, antioksidan, antibakteriyel ve antifungal yönünden çok zengindir.

Beyaz sarımsağa göre kanseri önlemede ve kolesterolü düşürmede daha etkilidir.

Enfeksiyonları önlemeye yardım eder.

Kalp damar sağlığını koruyucu etkisi vardır.

Bakteri ve virüslere bağlı oluşan enfeksiyonları giderme yardım eder.

SİYAH SARIMSAK NASIL TÜKETİLİR?

Aç karna en fazla 3 diş siyah sarımsak ağızda çiğnenebilir.

Kahvaltılarda kızarmış ekmeğe sürülür.

Yoğun egzersiz yapanlar smoothielerde kullanabilir.

Yemeklere eklenebilir.

Cam kavanozda 1 yıla kadar muhafaza edilebilir.

(YENİKADİN.COM)