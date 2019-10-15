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Sildenafil ne işe yarıyor? Sildenafil nedir?

Sildenafil ne işe yarıyor" Sildenafil nedir"

“Sildenafil nedir?” sorusu araştırılan konular arasında yerini aldı. Sildenafil ne işe yarıyor? Tarım ve Orman Bakanlığı, hileli ürün listesini açıkladı. "Performans artırıcı enerji yüklü" diye satılan çikolatalarda ve kahvelerde sildenafil, tadalafil gibi birçok ilaç hammaddesi tespit edildiğini duyurdu. Vatandaşlar bu açıklamanın ardından araştırmalarını hızlandırdılar. Haberimiz içerisinden detaylara ulaşabilirsiniz.

“Sildenafil nedir?” sorusu Tarım Bakanlığı tarafından yapılan açıklamanın ardından yoğun ilgi görüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, hileli ürün listesini açıkladı. "Performans artırıcı enerji yüklü" diye satılan çikolatalarda ve kahvelerde sildenafil, tadalafil gibi birçok ilaç hammaddesi tespit edildiğini duyurdu. Bu açıklamanın ardından sildenafil ile ilgili araştırmalar hızlandı.

SİLDENAFİL NEDİR?

Sildenafil, cGMP-spesifik fosfodiesteraz tip 5‘in (PDE5) oral etkili, güçlü ve selektif bir inhibitörüdür. Sildenafil, bu etkisiyle korporal düz kaslarda cGMP konsantrasyonunu arttIrarak, nitrik oksitin gevşetici etkisini güçlendirir. Cinsel uyarı ile salInan nitrik oksit guanilat siklaz aktivasyonunu arttırır ve siklik guanozin monofosfat (cGMP) sentezine neden olur. cGMP düz kas relaksasyonunu sağlar ve bu durum artmış arteryel akım ve korporal veno-oklüzyon ile sonuçlanır.

Sildenafil kullanan kişilerde vücudun diğer bölgelerinde de atardamarlarda genişlemeler olacaktır. Bu etki nedeniyle de baş ağrısı, baş dönmesi gibi şikayetler görülebilir. İlacın diğer yan etkileri şunlar olabilir: Görmede bulanıklaşma, midede yanma, yüzde kızarma, burun akıntısı, burun kanaması ışığa karşı hassasiyet.

Yan etkiler doz yükseldikçe artmaktadır.

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