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  • Dünyadaki tüm koronavirüs bir shot bardağına sığabiliyor
16 Kasım 2020 Pazartesi 17:45 | Son Güncelleme:

Dünyadaki tüm koronavirüs bir shot bardağına sığabiliyor

Dünyadaki tüm koronavirüs bir shot bardağına sığabiliyor

Avustralyalı matematikçi Matt Parker, dünya üzerinde hali hazırda enfekte olan ünsanlardaki tüm korona virüsü toplandığında, hacminin en fazla bir shot bardağını dolduracağını iddia etti.

Koronavirüsün mikroskop altındaki boyutundan hareketle yaklaşık 53 milyon enfekte insan olduğunu varsayarak toplam hacim hesaplayan matematikçi Parker, 8 mililitrelik bir miktara ulaştı. Parker, söz konusu ölçünün de üç aşağı beş yukarı bir çay kaşığını dolduracak hacme denk geldiğini kaydetti.

Daily Mail'den alınan habere göre, BBC Radio 4 "Infinite Monkey Cage" isimli bilim programına katkıda bulunan Parker, alınan örnekler ve tıp dergisi The Lancet'te yayımlanan araştırmalarda ölçülen viral yüke dayalı olarak virüs bulaşan hücrelerin sayısını hesapladı.

Dünya çapında günde 300 bin yeni vakanın olduğunu ve her birinin 14 gün boyunca enfekte kaldığını varsayan Parker, insan nüfusunda milyarlarca koronavirüs hücresi olduğunu vurguladı.

Avustralyalı matematikçi, insan nüfusunda 3.3 milyon milyar koronavirüs bulunduğunu ve koronavirüsün bir insan hücresinden milyonlarca kat daha küçük olduğunu söyledi.

"TÜM KORONAVİRÜS BİR SHOT BARDAĞINA SIĞABİLİR"

Yaklaşık 53 milyon kişide var olan koronavirüs hücresinin toplam hacminin 8 mililitreye karşılık geldiğini hesaplayan Parker, şunları kaydetti:

"Bir çay kaşığına 6 ml sıvı sığıyor. Yani tüm dünyadaki insanlarda bulunan koronavirüsün toplam hacmi 1 çay kaşığından biraz fazla. En yüksek tahminle bile dünyadaki tüm koronavirüs bir shot bardağının içine sığabilir."

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