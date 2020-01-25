Sars virüsü nedir? Sars virüsü ile Corona virüs farklı şeyler mi?

Sars virüsü nedir? sorusu vatandaşlar tarafından arama motorunda yoğun olarak aranıyor. Şu günlerde Çin'de ortaya çıkan Corona hastalığı tüm dünyayı tehdit etmeye başladı. Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan Corona virüs (2019 - nCoV) nedeniyle Hubei eyaleti genelinde Wuhan’a ek olarak 9 şehir daha karantina altına alındı. Bu virüsün ardından yıllar önce yaşanan Sars virüsü akıllara geldi. Sars virüsü ile Corona virüs farklı şeyler mi? merak ediliyor. İşte yanıtı..

SARS VİRÜSÜ NEDİR?

SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) 2002 Kasım ayında Çin'de ilk olarak duyduğumuz, 21. yüzyıl dünyasındaki ulaşım olanakları ile dünyanın öbür ucuna dek yayılan, bulaştırıcılık ve mortalitesi yüksek olan ve tıp dünyasının hemen hemen tüm bilgileri internet aracılığıyla aldığı bir hastalık olarak akıllarımızda kaldıç

Şubat ve Haziran 2003 tarihleri arasında önce artan, daha sonra azalan bir ivme ile dünya gündemini meşgul eden bu hastalık için takip eden kış dönemi ile birlikte yeniden bir patlama beklenmeye başlandı. Çin, Tayvan, Singapur, ABD ve Kanada gibi SARS olguları ve ölümleri görülen ülkeler eylem planlarını yaparak hazırlandılar. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Hastalık Kontrol Merkezi (CDC) başta olmak üzere pek çok yerel ve küresel dernek ve kuruluşun yoğun işbirliği ile kriz aşıldı.

Hastalık etkeni SARS-CoV olarak isimlendirildi. Düşman antijenik ve genomik yapısı farklı yeni bir coronavirus idi.

Coronavirusler, tek sarmallı RNA virusleridir. Hayvanlarda ve insanlarda üst solunum yolu infeksiyonları ve enterokolitlere yol açarlar.

Bulaşmada yakın temas (Hasta bakımı, hasta ile birlikte yaşama, şüpheli olgunun solunum sekresyonları ve/veya vücut sıvıları ile direkt temas) önemlidir. Bu nedenle hastane personeli ve hasta yakınları birinci derecede risk altındadır.

SARS BELİRTİLERİ NELER?

Coronavirüs ile aynı özellikleri barındırdan SARS hastalığı genellikle 38 derece ateşle başlıyor. Devamında soğuk terleme, baş ağrısı, genel bir rahatsızlık hali, yaygın vücut ağrıları, kuru öksürük, boğaz ağrısı ve solunum zorluğu gibi rahatsızlıklar geliyor. Bazı durumlarda ise ağır geçen hastalıkta solunum yetmezliği ileri boyutlara gider ve bu durumda solunum cihazına ihtiyaç duyulabilir.

SARS HASTALIĞI TEDAVİSİ NEDİR?

Bu hastalığın ilk ortaya çıkışan yana henüz sebebi saptanamamıştır. Bundan ötürü doktorlar hastalara genellikle atipik pnömoni'de uygulanan yöntemleri geliştirir. Hastalık ile ilgili hala çeşitli tedavi yöntemleri bulunmaya çalışılıyor.

KORUNMA YOLLARI NELER?

Yemek araç-gereçlerini SARS virüsüne sahip olan kişilerle ortak kullanmamak.

Virüs'ün etkili olduğu ülkelere olan seyahatleri ertelemek.

SARS virüsüne sahip hastalarla birlikte yatmamak.

Çevresinde SARS virüsüne sahip hastalar olan kişilerin, sık sık ellerini yıkaması.

Alkol özellikli temizleyiciler kullanmak.