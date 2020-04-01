Salgınla mücadelede şeker yok, vitamin var

Hastalıktan korunmak için bağışıklık sisteminin önemine dikkat çeken Çelebi, “Bu dönemde alınacak gıdaların olabildiğince besleyici, raf ömrü uzun ve dayanıklı olması uygun olacaktır. Gıdaların protein, lif, vitamin, mineral ve antioksidanlardan zengin olması dengeli beslenme yönünden büyük önem taşımaktadır. Özellikle karnabahar, lahana, kabak, brokoli, biber, turp, havuç, patates; meyvelere ise elma, portakal, greyfurt, mandalina, olgun olmayan muz gibi mevsime uygun ve dayanıklı sebze ve meyveler tüketilmelidir. Yeşil, kırmızı mercimek, nohut, fasulye çeşitleri, barbunya ve benzeri gıdalar her gün tüketilebilirler” dedi. Çelebi, kan şekerini hızla yükselten şekerli yiyecek ve içeceklerden, işlenmiş et ürünlerinden, aşırı tuz içeren besin ve enerji içeriği yüksek alkollü içeceklerin tüketiminin sınırlandırılması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.