03 Ocak 2021 Pazar 23:44 | Son Güncelleme:
Salgına rağmen sağlık turizminde önemli başarı
Geçen yılın ilk 9 ayında turizm gelirlerinde yüzde 69 düşüş yaşanırken, sağlık turizmindeki gelir kaybı yüzde 20'de kaldı.
Türkiye Sağlık Turizm Derneği Başkanı Servet Terziler, 2019’da 3 milyar dolar büyüklüğe ulaşan sağlık turizminin, 2020’yi yüzde 20 kayıpla kapattığını belirterek, “Aşı çalışmalarının başarıya ulaşmasının ardından 2021’in ikinci yarısı itibarıyla sağlık turizmi cirosal anlamda 2019 rakamlarını geçebilir” dedi. Terziler, sağlık turizminde Türkiye’nin, 2020’yi en az hasarla atlattığını kaydetti. Terziler “Geçen yıl en fazla hasta Avrupa’dan geldi” diye konuştu.