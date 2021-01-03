Salgına rağmen sağlık turizminde önemli başarı

Türkiye Sağlık Turizm Derneği Başkanı Servet Terziler, 2019’da 3 milyar dolar büyüklüğe ulaşan sağlık turizminin, 2020’yi yüzde 20 kayıpla kapattığını belirterek, “Aşı çalışmalarının başarıya ulaşmasının ardından 2021’in ikinci yarısı itibarıyla sağlık turizmi cirosal anlamda 2019 rakamlarını geçebilir” dedi. Terziler, sağlık turizminde Türkiye’nin, 2020’yi en az hasarla atlattığını kaydetti. Terziler “Geçen yıl en fazla hasta Avrupa’dan geldi” diye konuştu.