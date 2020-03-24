Salgına karşı temizlik kalkanı

Evlerin derli toplu ve temiz olmasının gerektiğini belirten Yorulmaz, “Salgından korunmak için kişisel temizlik çok önemli. Mümkün olduğu kadar her gün, hiç olmazsa iki günde bir banyo yapmaya özen gösterilmeli. El, tırnak, ayak, saç temizliği çok önemli. Yıkanan çamaşırlar, ev içine serilerek kurutulmamalıdır. Aksi halde deterjan kalıntıları ev içine yayılır, ev içinde nem artar bu da sağlık için zararlı olabilmektedir.”

KAPI KOLLARINI DEZENFEKTE EDİN



Yorulmaz, yatak odalarının temizliğine dikkat edilmesi, mümkün olduğu kadar vakitli biçimde 7-8 saat uyunması gerektiğini söyledi. Yorulmaz, evdeki kapı ve pencere kolları, merdiven trabzanları, elektrik anahtarları ve kumandaların çamaşır suyu ya da en az yüzde 60’lık alkol gibi sağlıklı dezenfektanlar ile dezenfekte edilmesi gerektiğini belirtti.

AA