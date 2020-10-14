Salgına dair çarpıcı bir keşif daha... Ağrıyı kesiyor, semptomu gizliyor

ABD’deki Arizona Üniversitesi’nden bilim adamları, 100 fare üzerindeki yaptıkları deneyde çarpıcı sonuçlar elde etti. Çalışmada, koronavirüsün hücrelere girmek için kullandığı başak proteininin nöronların ağrı sinyalini vermesini engelleyebileceği keşfedildi. Böylece virüsün ağrıyı önleyerek hastalığın erken aşamada tespit edilmesini de engellediği belirlendi.

‘BİR ŞEY HİSSETMİYORLAR’



Prof. Dr. Rajesh Khanna, “Kovid-19’un bu kadar hızlı yayılmasının nedeni belki de insanların hastalığın ilk aşamasında hiçbir şey hissetmeden etrafta dolaşması. Vücut ağrılarınız birdenbire kesiliyor ve daha iyi hissetmeye başlıyorsunuz” dedi. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular şu şekilde raporlandı: “İnsanlar ağrıya neden olan bir durum yaşadıklarında, vasküler endotelyal büyüme faktörü-A (VEGF-A) adı verilen bir protein, nöropilin-1 olarak bilinen reseptöre bağlanıyor. Ardından nöronların aşırı uyarılmasına neden olan ve ağrı hissini yaratan bir dizi reaksiyon başlıyor. Koronanın nöropilin-1’e VEGF-A’nın yaptığı gibi aynı konumda bağlanan ikinci bir reseptöre sahip olduğu keşfedildi.”

ETKİSİ 9 SAAT SÜRDÜ



“Bununla birlikte, virüsün dışındaki başak proteinin, ağrı sinyal yolunu tersine çevirerek beyni uyarmasını engellediği belirlendi. Diğer taraftan, koronaya maruz kalan farelerin sadece 30 dakika içinde ağrıdan kurtulduğu ve etkininin yaklaşık 9 saat boyunca sürdüğü belirlendi.”