Şakak dolgusu ile yüz gençleştirme

“Yaşlanma belirtilerinin birçoğu, yüzde hacim eksiklikleri olarak ortaya çıkar. Yüzde orantısız yağ birikimiyle birlikte bazı alanlarda ise zayıflama ve çökme gözlemlenebilir. Yüz yaş alımına bağlı olarak zayıflayabilir. Bazı kişilerde ise doğuştan çökük yanak, şakak ya da elmacık kemikleri ile karşılaşılabilir. Yaşlanma sürecin de şakak bölgesinden de hacim kaybedilir. Kemik erimesi ve yumuşak doku kaybı oluşur. Kas ve bağ dokular da değişir. Şakaklardaki hacim kaybı yağ enjeksiyonu ya da hyalüronik asit gibi dolgu malzemesi ile ameliyatsız bir şekilde tedavi edilebilmektedir.”

Şakak dolgusu hakkında bilinmesi gerekenler

Şakak dolgusunda simetrinin çok önemli olduğunu belirten Op. Dr. Oray Karaçaylı, “Kişinin ihtiyacı ve isteğine göre 30’lu yaşlardan itibaren şakak dolgusu işlemi uygulanabilir. Operasyondan sonra bir süre güneş ışıklarından, ağır egzersiz ve aktivitelerden uzak durulması gerekir. Şakak dolgusu işleminin sonuçları hemen görülür olur. Sağlıklı beslenme ve düzenli uyku ile bir hafta içinde dolgunuz tam anlamıyla oturmuş olur.”

Şakak dolgusu ağrısız bir işlemdir.

KBB ve Burun Estetiği Uzmanı Op. Dr. Oray Karaçaylı “Şakak dolgusu, şakaklarınızı yeniden şekillendirmek ve eski hacmini geri kazandırmak için dermal dolgu enjeksiyonları kullanılır. Lokal anestezi kullanıldığı için ağrı hissedilmez. Aynı zamanda çok ince uçlu iğneler kullanıldığı için yara izi de oluşmaz. Şakak dolgusunun sonuçları enjeksiyondan hemen sonra belli olur. Şakak dolgusunun kalıcılığı yaşa, kullanılan dolgu malzemesinin kalitesine, miktarına ve ürününün türüne bağlı olarak değişiklik gösterir. Etkileri 8 ile 12 ay arasında değişiklik gösterir.”