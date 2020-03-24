Sağlık çalışanlarına ek ödeme ne kadar olacak? Sağlık personeli ek ödeme nasıl hesaplanır?
Sağlık çalışanlarına ek ödeme ne kadar olacak? sorusunun yanıtı arama motorlarında araştırılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarına yönelik olarak ek ödeme yapılacağını duyurdu. Bakan Koca, ek ödeme miktarının tavandan ödeneceğini vurguladı. Sağlık personeli ek ödeme hesaplama ile ilgili bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
Korona virüs salgını nedeniyle çalışma saatlerini oldukça yoğun geçiren sağlık çalışanlarına ek ödeme yapılacağı duyuruldu. Sağlık Bakanlığı ek ödeme ne kadar? sorusunun yanıtı ise sağlık personelleri tarafından merak ediliyor. Ek ödeme nasıl hesaplanır? sorusunun detayları haberimizde…
SAĞLIK ÇALIŞANLARINA EK ÖDEME NE KADAR?
Ek ödeme, personele sağlık tesisine fiilen katkı sağladığı sürece verilebiliyor. Üç ay boyunca sağlık çalışanlarına ödenecek olan ek ödeme miktarları ise belli oldu. Sağlık personeli ek ödeme hesaplaması için miktarlar şu şekilde belirlendi;
Doktor (1/4) 6 bin lira
Sağlık Bilimleri Lisansiyeri (1/4) 1625 lira
Ön lisans 1260 lira
EK ÖDEME NEDİR?
Personelin sağlık tesisine fiziken katkı sağlamaya devam ettiği sürece verilen bir ödeme miktarıdır. 24.05.1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu’nun 18’inci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi gereğince ayrılacak pay ile Bakanlık merkez payı ayrıldıktan sonra kalan miktar, 209 sayılı Kanun’un 5’inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirlenen oranları geçmemek üzere personele ek ödeme olarak dağıtılabiliyor.