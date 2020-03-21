Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,5547
  • 7,0589
  • 316.702
  • 85795.8
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Sağlık
    3. >
  3. Sağlık Bakanlığı'nın yeni kararına göre uzmanlık eğitimi alan hekimler koronavirüs mücadelesine dahil olacak

Sağlık Bakanlığı'nın yeni kararına göre uzmanlık eğitimi alan hekimler koronavirüs mücadelesine dahil olacak

Sağlık Bakanlığı'nın yeni kararına göre uzmanlık eğitimi alan hekimler koronavirüs mücadelesine dahil olacak

Sağlık Bakanlığı koronavirüs mücadelesi için yeni bir karar aldı. Uzmanlık eğitimi alan hekimler koronavirüs mücadelesine dahil olacak. Karar resmi gazetede yayımlandı.

Sağlık Bakanlığı koronavirüs mücadelesi için yeni bir karar aldı. Uzmanlık eğitimi alan hekimler koronavirüs mücadelesine dahil olacak. Karar resmi gazetede yayımlandı. 

Karara göre, uzmanlık eğitimi alan hekimler, salgın hastalıkla mücadele için 3 ay süreyle görevlendirilebilecek. Bulundukları il içinde eğitim aldıkları hastane dışında 3 ayı geçmemek üzere görevlendirilebilecek.


Mescid-i Nebevi boş kaldı

Mescid-i Nebevi boş kaldı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Türkiye sağlık çalışanlarını alkışladı

Dolandırıcılar yine boş durmuyor! Bakın insanları nasıl kandırıyorlar...