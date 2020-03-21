Sağlık Bakanlığı'nın yeni kararına göre uzmanlık eğitimi alan hekimler koronavirüs mücadelesine dahil olacak
Sağlık Bakanlığı koronavirüs mücadelesi için yeni bir karar aldı. Uzmanlık eğitimi alan hekimler koronavirüs mücadelesine dahil olacak. Karar resmi gazetede yayımlandı.
Sağlık Bakanlığı koronavirüs mücadelesi için yeni bir karar aldı. Uzmanlık eğitimi alan hekimler koronavirüs mücadelesine dahil olacak. Karar resmi gazetede yayımlandı.
Karara göre, uzmanlık eğitimi alan hekimler, salgın hastalıkla mücadele için 3 ay süreyle görevlendirilebilecek. Bulundukları il içinde eğitim aldıkları hastane dışında 3 ayı geçmemek üzere görevlendirilebilecek.