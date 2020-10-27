Sağlık Bakanlığından sağlık çalışanları açıklaması: Koronavirüs sürecinde istifa talepleri kabul edilmeyecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca imzasıyla 81 il valiliğine "Personel İşlemleri" hakkında genelge gönderildi.

Genelgeye göre, her ne sebeple olursa olsun Kovid-19 salgını sürecinde istifa talebinde bulunan personelin mezkur talebi kabul edilmeyecek.



Sağlık Bakanlığı genelgesinden: "Yaş haddinden emekli olacaklar ile malulen emekli olacaklar dışındakilere yönelik emeklilik işlemi tesis edilmeyecek"