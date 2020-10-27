27 Ekim 2020 Salı 19:25 | Son Güncelleme:
Sağlık Bakanlığından sağlık çalışanları açıklaması: Koronavirüs sürecinde istifa talepleri kabul edilmeyecek
Sağlık Bakanlığı, sağlık personelinin istifa talebinin kabul edilmeyeceğini açıkladı. Ayrıca mazeret izinleri hariç yıllık izinler durduruldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca imzasıyla 81 il valiliğine "Personel İşlemleri" hakkında genelge gönderildi.
Genelgeye göre, her ne sebeple olursa olsun Kovid-19 salgını sürecinde istifa talebinde bulunan personelin mezkur talebi kabul edilmeyecek.
Sağlık Bakanlığı genelgesinden: "Yaş haddinden emekli olacaklar ile malulen emekli olacaklar dışındakilere yönelik emeklilik işlemi tesis edilmeyecek"