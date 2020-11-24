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  • Koronavirüs geçiren kişi, 3 ay "temaslı" radarına takılmayacak
24 Kasım 2020 Salı 09:58 | Son Güncelleme:

Koronavirüs geçiren kişi, 3 ay "temaslı" radarına takılmayacak

Koronavirüs geçiren kişi, 3 ay "temaslı" radarına takılmayacak

"Temaslı takibi, salgın yönetimi, evde hasta izlemi ve filyasyon" rehberini güncelleyen Sağlık Bakanlığı, yeni bir karar aldı. Buna göre, koronavirüs tedavisi gören kişiler sonraki 3 ay içerisinde "temaslı" radarına takılmayacak.

Sağlık Bakanlığı'nın aldığı yeni karara göre; sağlık çalışanları haricinde kalan temaslı takibinde, koronavirüs tedavisi gören kişiler, iyileşmeyi takip eden 3 ay içerisinde koronavirüs vakası ile temas risklisi olarak değerlendirilmeyecek.

Sağlık Bakanlığı'nın güncellenen rehberinde, sağlık çalışanları dışında kalan temaslı takibinde izlenecek yöntem şu şekilde belirtildi:

"Temaslı değerlendirilmesi yapılırken, Kovid-19 vakasının PCR testi alınmasından veya semptom başlangıcından önceki 48 saatlik süre içindeki temaslıları değerlendirmeye alınır. Kesin Kovid-19 tanısı alan kişilerde, enfeksiyon tablosunun iyileşmesini takip eden 3 ay içerisinde gerçekleşen Kovid-19 vakası ile temas durumu, riskli temas olarak değerlendirilmez ve temaslı takibi yapılmaz.

Bu kişilerin 3 ay sonrasında gerçekleşen Kovid-19 vakası ile temasları değerlendirmeye alınarak temaslı listelerine dahil edilir. Bilinen bir immün süpresif hastalık tablosu olan ve ya immünsüpresif ilaç kullanan kişiler bu kapsamda değerlendirilmez ve süreye bakılmaksızın tüm Kovid-19 vakası ile temasları değerlendirmeye alınır."

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