Sağlık Bakanlığı'ndan özel çocuklara bireysel hizmet

Bir süre önce ‘Otizm, Zihinsel Özel Gereksinimler ve Nadir Hastalıklar Daire Başkanlığı’nın kurulduğunu vurgulayan Koca, sistemle ilgili “25-30’u geçmeyen kişiye danışmanlık yapan, yeri geldiğinde hem sosyal hem psikolojik hem tanı hem rehabilitasyon hem de eğitim için devrede olabilecek danışman ataması yapmak istiyoruz. Bu kişinin psikolog olmasını daha çok önemsiyoruz” ifadesini kullandı. Ebeveynlerin, aile hekimliği sistemindeki gibi kime danışılması gerektiğini bileceğini belirten Bakan Koca, yurt genelinde 6 tane bulunan ‘Nöromusküler Hastalıklar (kas ve sinir) Merkezleri’nin sayısının 3 aylık süreçte 9 olacağını belirtti.

(AA)