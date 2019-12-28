Sağlık Bakanlığı'ndan özel çocuklara bireysel hizmet
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, otizm, zihinsel ve gelişimsel bozukluklar ile nadir hastalıkları bulunan çocuklara yönelik “Bireysel Hizmet Danışmanlığı” sisteminin devreye gireceğini bildirdi.
Bir süre önce ‘Otizm, Zihinsel Özel Gereksinimler ve Nadir Hastalıklar Daire Başkanlığı’nın kurulduğunu vurgulayan Koca, sistemle ilgili “25-30’u geçmeyen kişiye danışmanlık yapan, yeri geldiğinde hem sosyal hem psikolojik hem tanı hem rehabilitasyon hem de eğitim için devrede olabilecek danışman ataması yapmak istiyoruz. Bu kişinin psikolog olmasını daha çok önemsiyoruz” ifadesini kullandı. Ebeveynlerin, aile hekimliği sistemindeki gibi kime danışılması gerektiğini bileceğini belirten Bakan Koca, yurt genelinde 6 tane bulunan ‘Nöromusküler Hastalıklar (kas ve sinir) Merkezleri’nin sayısının 3 aylık süreçte 9 olacağını belirtti.
(AA)