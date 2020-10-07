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  • Sağlık Bakanlığından "aşı" açıklaması: Üretim aşamasına geçildi
07 Ekim 2020 Çarşamba 21:13 | Son Güncelleme:

Sağlık Bakanlığından "aşı" açıklaması: Üretim aşamasına geçildi

Sağlık Bakanlığından "aşı" açıklaması: Üretim aşamasına geçildi

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısında, yerli aşı çalışmalarındaki son durum değerlendirildi. Hayvan deneyleri tamamlanan ilk aşı için üretim aşamasına geçildiği aktarıldı.

Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın başkanlığında toplanarak, salgınla ilgili son gelişmeleri değerlendirdi.

Türkiye'nin dünyayla eş zamanlı şekilde yürüttüğü aşı geliştirme çalışmaları ve insan üzerinde ilk uygulamalara en yakın 5 aşının geldiği aşama ele alındı. Araştırma ürünü olarak üretilen ilk aşının detayları ve diğer 4 aşıda izlenecek aşamalar değerlendirildi.

İLK AŞI İÇİN ÜRETİM AŞAMASINA GEÇİLDİ

Hayvan deneyleri tamamlanan aşı adayları için GMP (İyi İmalat Prosedürleri) sertifikasyonu bulunan tesiste ilk aşı için üretim aşamasına geçildiği diğer 4 aday için üretimin de yakın olduğu görüşü netlik kazandı.

TÜİK ile işbirliği içinde yürütülen “Toplumsal Bağışıklık ve İnsidans (Görülme Sıklığı) Taraması” çalışmasının tekrarlanarak, antikor seviyesi ölçümüyle bağışıklığın tespiti, PCR testi ile aktif vaka oranının yeniden değerlendirilmesi konusu toplantının diğer bir gündem maddesi olarak ele alındı.

TEST SAYISI ARTIRILACAK

Testlerin yaygınlaştırılarak, temas şüpheli vakalar haricinde test sayısının daha da arttırılması yönünde görüş birliğine varıldı.

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