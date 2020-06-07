Sağlık Bakanlığı aşı takvimi değiştirildi! İlköğretim 1. ve 8. Sınıf aşı takvimi nasıl olacak?

Sağlık Bakanlığı aşı takvimi hakkında duyuru yaptı. Yapılan açıklamaya göre ilköğretim 1. ve 2. Sınıf aşılama uygulamaları Aile Hekimliği Birimleri’nde yapılacak. İlköğretim 1'inci sınıfta KKK (Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak) aşısının 2'nci dozu ve DaBT-İPA (Difteri, Boğmaca, Tetanoz, Çocuk Felci) aşısının pekiştirme dozu, 8'inci sınıfta da Td (Tetanoz, Difteri) aşısının pekiştirme dozu gerçekleştiriliyor. Sağlık Bakanlığı aşı takvimi açıklaması sizlerle…

SAĞLIK BAKANLIĞI AŞI TAKVİMİ AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanlığı tarafından değiştirilen aşı takvimi planlamasına ilişkin şu şekilde bir bilgilendirme yapıldı;

"Yapılan değişiklikle ilköğretim 1'inci sınıfta okullarda uygulanan KKK ve DaBT-İPA aşıları, 1 Temmuz 2016 tarihinde doğanlardan başlamak üzere 48'inci ayına girmiş olan tüm çocuklara Aile Hekimliği Birimleri'nde uygulanacak. İlköğretim 8'inci sınıfta okullarda uygulanan Td aşısı 1 Temmuz 2007 tarihinde doğanlardan başlamak üzere 13 yaşına (156.ay) girmiş olan tüm çocuklara Aile Hekimliği Birimleri'nde uygulanacak. 1 Temmuz 2016 tarihinden önce doğmuş ve halen ilköğretime başlamamış olan çocukların KKK ikinci dozu ve DaBT-İPA aşısı 2020-2021, 2021-2022 ve 2022-2023 eğitim ve öğretim dönemlerinde yine okullarda uygulanacak."

Açıklamada, ebeveynlerin, çocuklarının aşılanma bilgilerini aile hekimlerine başvurarak kayıtlardan ve aşı kartlarından takip etmeleri, çocukların aşılanma zamanı geldiğinde gecikmeksizin Aile Hekimliği Birimleri'ne başvurmaları gerektiği de vurgulandı.